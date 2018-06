Calcio: i club di Serie A spingono per un rinvio delle seconde squadre. La Figc non cambia idea

Il progetto delle Federazione Italiana Giuoco Calcio, riguardante l’introduzione delle seconde quadre, potrebbe subire un rinvio? C’è questa possibilità. Juventus, Inter, Napoli, Roma, Atalanta e Torino sarebbero intenzionate a chiedere alla Figc di ritardare l’inserimento delle compagini, dopo che i parametri sono stati resi noti.

Tuttavia, la posizione della Federazione resta la stessa e l’incontro che ci sarà tra qualche giorno servirà per confermare questa intenzione. Una scelta che, qualche settimana fa, aveva alimentato polemiche ed il dissenso da parte di alcune squadre di B e di C. Il presidente del campionato cadetto Mauro Balata aveva annunciato nel corso dell’ultima assemblea, all’inizio di giugno, di presentare ricorso al Tribunale federale per chiedere l’annullamento della delibera. Vero è che lo slittamento non sarà possibile anche perché nel campionato di Lega Pro, molto probabilmente, ci saranno diverse defezioni nelle iscrizioni e serviranno compagini per iniziare il torneo. A questo punto non resta che attendere gli eventi.













Foto: Dziurek / Shutterstock.com