Brasile-Serbia 2-0, Mondiali 2018: verdeoro gli ottavi di finale, balcanici eliminati. Segnano Paulinho e Thiago Silva

Il Brasile vola agli ottavi di finale dei Mondiali 2018 di calcio grazie a una chiara vittoria sulla Serbia. I verdeoro si impongono per 2-0 esibendo un gioco fluido e gradevole contro i balcanici che hanno avuto le loro occasioni in alcuni frangenti ma che non sono mai parsi in grado di schiacciare la Nazionale guidata da Tite.

La Seleção vince il proprio girone davanti alla Svizzera e si assicura così la sfida contro il Messico: sarà uno scontro complicato per i sudamericani che potrebbero soffrire i Sombreros ma partiranno con tutti i favori del pronostico. Gli elvetici affronteranno invece la Svezia che a sorpresa aveva primeggiato nel gruppo F caratterizzato dalla sorprendente eliminazione della Germania.

Oggi si preannunciava una partita molto complicata per il Brasile che invece ha vinto meritatamente. Dopo un avvio di studio (caratterizzato dall’infortunio di Marcelo, sostituito da Felipe Luis all’ottavo minuto), Neymar e compagni hanno iniziato a spingere trovando il gol del vantaggio al 36′: stupendo lancio di Coutinho da centrocampo, tra le linee sbuca Paulinho che arpiona con la punta e scavalca il portiere avversario.

I balcanici devono un po’ scoprirsi e in avvio di ripresa spingono, pungendo anche gli avversari: al 52′ Ljajic e Tadic sciupano un contropiede, al 60′ Mitrovic colpisce male di testa a tu per tu con Alisson che si replica tre minuti più tardi. Al 68′ il Brasile risolve definitivamente la questione: calcio d’angolo perfetto di Neymar, colpo di testa di Thiago Silva e 2-0 ampiamente meritato. I sudamericani amministrano, la Serbia non ci crede più e saluta il Mondiale.













Foto: AGIF Shutterstock.com