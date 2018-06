BPER Banca Beach Volley Italia Tour, Lido di Spina. Poche sorprese: i più attesi in corsa verso le finali!

E’ ripartito il BPER Banca Beach Volley Italia Tour 2018 dalla spiaggia di Lido di Spina (Ferrara), presso il bagno Kursaal. Molte le coppie in campo per questa tappa che apre la stagione.

Nella giornata di oggi, sabato 16, continuano a salire nel tabellone vincenti Nicola Grigolo/Francesco Cottarelli che si scontreranno in una sfida attesissima con Davide Dal Molin/Matteo Cecchini per decretare chi passerà al quarto turno vincenti. Lo stesso discorso vale per Fabio Casali/Davide Perini che sfideranno Alessandro Arienti/Benvenuti Lorenzo e per Eugenio Amore/Luca Bigarelli, i cui avversari saranno Paolo Filiberto Goria e Andrea Garghella. Al terzo turno vincenti accedono anche Davis Krumins/Simone Raggi che dovranno vedersela con Michele Crusca e Matteo Martino per evitare di finire nel tabellone perdenti.

Per quanto riguarda il tabellone femminile, la coppia formata da Silvia Leonardi, reduce dalla vittoria di tappa a San Cataldo, e Daniela Rinaldini, si giocherà l’accesso al quarto turno vincenti contro Silvia Bulgarelli/Pini Debora. Le altre partite del tabellone vincenti vedono in campo Elena Colombi/Sara Breidenbach contro Noemi Sacco e Irene Enzo, Stefania e Gloria Boscolo contro Linda Bonifazi e Anna Dalmazzo e Giulia Saguatti e Ilaria Fasano contro la vincente tra Michela Lantignotti/Colzi Alessandra e Enrica Scarponi/Valeria Bordini.

Prosegue quindi la corsa verso le semifinali e le finali di domani, che decreteranno le coppie vincitrici di questa prima tappa del BPER Banca Beah Volley Italia Tour.

TABELLONE MASCHILE

2 TURNO VINCENTI: Cecchini/Dal Molin-Lancellotti/Bertoli 2-0 (21-13, 21-14); Grigolo/Cottarelli-Porcellini Dall’Olio 2-1 (25-27, 24-22, 18-16); Casali/Perini-Margartelli Girgis 2-0 (21-13, 21-15);Panizza/Gangemi-Arienti/Benvenuti 0-2 (13-21, 18-21); Amore/Bigarelli-Govoni/Drago 2-0 (21-18, 21-17); Goria/Garghella-Alessandrini/Negri 2-0 (22-20, 21-16); Krumins/Raggi-Chinellato/Maniero 2-1 (19-21, 24-22, 15-13); Basti/Lupatelli-Crusca/Martino 0-2 (13-21,19-21).

TABELLONE FEMMINILE

2 TURNO VINCENTI: Leonardi/Rinaldini-Bandieri/Leonardi 2-0; Cutri/Corsi-Pini/Bulgarelli 1-2; Colombi/Breidenbach-Tamagnone-Baravelli 2-0; Guidi/Vigna-Sacco/Enzo 0-2; Gabellini/Foresti-Bonifazi/Dalmazzo 0-2; Leoni/Godenzoni-Boscolo/Boscolo 0-2; Saguatti/Fasano-Ferraris/Michieletto 2-0.













FOTO: FIVB