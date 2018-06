BPER Banca Beach Volley Italia Tour, Lido di Spina. Leonardi concede il bis, Cecchini/Dal Molin finalmente fanno festa!

Si è conclusa la tappa di apertura del BPER Banca Beach Volley Italia Tour 2018, che ha regalato agli spettatori presenti a Lido di Spina(Ferrara) un grande spettacolo. Dopo due intese giornate di gare, sono stati eletti i vincitori della categoria maschile e femminile.

Nel maschile, trionfano Cecchini/Dal Molin e mettono la ciliegina sulla torta al loro brillante percorso, durante il quale non hanno subito nemmeno una sconfitta. Nella finalissima, li porta al successo una netta vittoria per 2-0 contro Krumins/Raggi. Niente podio per l’ex azzurro di volley Matteo Martino, in coppia con Michele Crusca, che cede nella finalina ad Arienti/Benvenuti con il risultato di 2-0.

Nel femminile invece, dopo la vittoria della prima tappa del campionato assoluto della scorsa settimana svoltasi a Lecce, conferma il suo primo posto Silvia Leonardi, che per l’occasione gioca con Daniela Rinaldini. La coppia, dopo aver disputato un torneo praticamente perfetto, si impone in finale su Colzi/Lantignotti, con il risultato di 2-0. Sul podio salgono ancora una volta, dopo l’argento di Lecce, Sara Breidenbach e Elena Colombi sconfiggendo nella finalina Bonifazi/Dalmazzo per 2-0.

TABELLONE MASCHILE: 4 TURNO VINCENTI: Cecchini/Dal Molin-Casali/Perini 2-0 (21-17,21-13); Goria/Garghella-Krumins/Raggi 1-2 (18-21, 21-12, 11-15). 5 TURNO PERDENTI: Crusca/Martino-Lancellotti/Bertoli 2-0 (21-19, 21-18); Arienti/Benvenuti-Grigolo/Cottarelli 2-1 (21-16, 17-21, 15-9). 6 TURNO PERDENTI: Arieni/Benvenuti-Goria/Garghella 2-0 (21-19, 21-11); Crusca/Martino-Casali/Perini 2-1 (19-21, 21-17, 15-13). SEMIFINALI: Cecchini/Dal Molin-Arienti/Benvenuti 2-0 (21-12, 21-0 Forfeit sq.2); Krumins/Raggi-Crusca/Martino 2-0 (21-14, 21-18). FINALE 3-4 POSTO: Arienti/Benvenuti-Crusca/Martino 2-0 (21-17, 21-2). FINALE 1-2 POSTO: Cecchini/Dal Molin-Krumins/Raggi 2-0 (21-11, 21-14)

TABELLONE FEMMINILE: 4 TURNO VINCENTI: Leonardi/Rinaldini-Colombi/Breidenbach 2-1 (15-21, 29-27, 15-13); Bonifazi/Dalmazzo-Lantignotti/Colzi 1-2 (21-23, 21-18, 11-15). 5 TURNO PERDENTI: Ferraris/Michieletto-Leoni/Godenzoni 0-2 (20-22, 15-21); Saguatti/Fasano-Bandieri/Leonardi 0-2 (18-21, 19-21). 6 TURNO PERDENTI: Leoni/Godenzoni-Bonifazi/Dalmazzo 0-2 (20-22, 20-22); Bandieri/Leonardi-Colombi/Breidenbach 0-2 (19-21, 17-21). SEMIFINALI: Leonardi/Rinaldini-Bonifazi/Dalmazzo 2-0 (21-9, 21-17); Lantignotti/Colzi-Colombi/Breidenbach 2-0 (22-20, 21-13). FINALE 3-4 POSTO: Bonifazi/Dalmazzo-Colombi/Breidenbach 0-2 (13-21,14-21). FINALE 1-2 POSTO: Leonardi/Rinaldini-Lantignotti/Colzi 2-0 (21-16, 21-17)

FOTO: FIVB

