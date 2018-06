Boxe, Giochi del Mediterraneo 2018: Raffaele Di Serio in semifinale, Manfredonia e Vianello fuori

Nella quarta giornata del programma della boxe ai Giochi del Mediterraneo 2018, ancora un altro po’ d’azzurro si fa strada verso la semifinale: ce la fa, infatti, Raffaele Di Serio. Vengono eliminati, invece, Valentino Manfredonia e Guido Vianello, in due combattimenti dalla differente evoluzione.

Nella categoria fino a 56 kg, Di Serio trova la semifinale battendo per 3-2, con decisione dunque non unanime, il francese Jordan Anthony Rodriguez. In particolare, tutti e cinque i giudici assegnano la prima ripresa al francese, ma tre di loro (lo spagnolo Romero, il croato Ramaj e l’algerino Benhamouche) ritengono i due successivi round migliori per l’italiano, che avrà così l’opportunità di combattere col tunisino Bilel Mhamdi in semifinale.

La categoria fino a 81 kg, invece, perde nei quarti la quota italiana, rappresentata da Manfredonia. Il pugile nativo del Brasile, ma napoletano di crescita, è stato battuto dal turco Bayram Malkan per decisione unanime dei giudici (5-0). In questo caso, fatali al nostro sono state la prima e la seconda ripresa, del tutto a vantaggio del pugile turco. Manfredonia ha avuto una reazione nella terza ripresa, che è però risultata vana quando s’è preso atto della lettura dei cartellini.

Esce di scena, nella categoria oltre i 91 kg, anche Vianello: il romano viene eliminato dal francese Djamili Dini Aboudou Moindze per decisione non unanime (2-3). Per il rappresentante dell’Arma dei Carabinieri, dunque, sfuma la possibilità di lottare per le medaglie dopo un combattimento giudicato come incerto dalla giuria, che in nessuna delle tre riprese ha accordato unanimità di giudizio all’uno o all’altro pugile.

Le semifinali di domani, dunque, vedranno impegnati quattro pugili italiani: Raffaele Di Serio (-56 kg), Salvatore Cavallaro (-75 kg), Azis Abbes Mouhiidine (-91 kg), Manuel Cappai (-52 kg).













Foto: FPI