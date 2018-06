Boxe femminile, Europei 2018: le convocate dell’Italia. Testa, Mesiano e Silva a caccia delle medaglie!

Emanuele Renzini, head coach della Nazionale Italiana di boxe femminile, ha diramato le convocazioni per gli Europei 2018 che si disputeranno alla Asics Arena di Sòfia dal 5 al 12 giugno. L’Italia vuole essere assolutamente protagonista nella rassegna continentale e ha tutte le carte in regola per giocarsi delle medaglie importanti. Nella capitale bulgara presenteremo una formazione arrembante e agguerrita composta da otto atlete tra le quali spiccano Stephanie Silva (48kg, già bronzo l’anno scorso), Irma Testa (60kg, prima donna a qualificarsi alle Olimpiadi), Alessia Mesiano (57kg, già Campionessa del Mondo) e Valentina Alberti (64kg).

La competizione scatterà domani quando si svolgeranno i sorteggi e si disputeranno i primi incontri. Le semifinali sono previste per lunedì 11 giugno, poi spazio alle Finali nella giornata conclusiva. Sul ring saranno impegnate complessivamente 150 boxer da 33 Paesi diversi, queste le 8 azzurre iscritte:

Stephanie Silva (48kg)

Roberta Mostarda (51kg)

Arianna Giulia De Laurenti (54kg)

Alessia Mesiano (57kg)

Irma Testa (60kg)

Valentina Alberti (64kg)

Assunta Canfora (69kg)

Flavia Severin (81kg)













(foto FPI)