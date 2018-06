Boxe, Europei femminili 2018: Flavia Severin, impresa titanica! Gladiatrice imperiale, vola in finale per l’oro! Abbattuta Demir

Impresa titanica di Flavia Severin agli Europei 2018 di boxe femminile! Ci pensa il nostro peso massimo a regalarci l’unica finale per l’oro di questa rassegna continentale in corso di svolgimento alla Asics Arena di Sòfia (Bulgaria). L’azzurra ha sovvertito il pronostico della viglia e ha sconfitto la fortissima turca Sennur Demir, bronzo ai Mondiali 2016, nella semifinale dei +81 kg (categoria non olimpica).

La 31enne si è presentata sul ring con fare baldanzoso, ha combattuto il suo bel pugilato, ha portato colpi importanti al corpo della rivale e si è ben difesa in un incontro dominato in lungo e in largo, conquistato per verdetto unanime (5-0) dopo nove minuti di autentica battaglia. Si tratta della seconda finale europea in carriera per la Severin che a Bucarest 2014 venne sconfitta dall’ungherese Maria Kovacs.

La trevigiana, al turno precedente capace di surclassare l’ucraina Tetiana Shevchenko mentre la Demir aveva beneficiato di un bye (solo sei ragazze in tabellone), domani pomeriggio tornerà sul ring per affrontare la russa Kristina Tkacheva, oro agli ultimi Mondiali giovanili. La medaglia d’argento è sicura per l’azzurra che fino a qualche tempo fa praticava anche il rugby, ma ora si vuole sognare in grande. L’Italia concluderà la propria avventura agli Europei con tre medaglie: oltre a quella di Flavia Severin porteremo a casa anche i bronzi di Assunta Canfora e Arianna Delaurenti.













(foto FPI)