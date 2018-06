Bocce, Giochi del Mediterraneo 2018: Italia per il forziere d’oro! Gli azzurri ai raggi X, che caccia alle medaglie

L’Italia sarà una delle Nazioni protagoniste nei vari tornei di bocce ai Giochi del Mediterraneo 2018, competizione multisportiva che si disputerà a Tarragona (Spagna) dal 22 giugno al 1° luglio. Conosciamo nel dettaglio gli azzurri.

ALESSIO COCCIOLO – Un’icona indiscutibile del petanque, 33enne di Bordighera con un palmares eccezionale. E soprattutto sa come si vince un oro ai Giochi del Mediterraneo visto che ci è riuscito cinque anni fa in coppia. In carriera ha vinto anche un bronzo ai Mondiali nel 2012 e un argento agli Europei 2017 con la terna.

SIMONE MANA – Ha solo 23 anni ma è già una stella del petanque-volo. Questo ragazzo di Cuneo ha vinto il bronzo ai Mondiali 2017 in staffetta e nel 2014 nel tiro progressivo, ora sogna di fare la differenza anche in questa competizione: sarebbe la ciliegina sulla torta e un ottimo trampolino di lancio.

ALFONSO NANNI – Ce lo ricordiamo a Pescara quando nella raffa (specialità coppie) vinse l’oro ai Giochi del Mediterraneo 2009, l’anno in cui conquistò anche il titolo continentale a squadre. Successivamente il 37enne nativo della provincia di Chieti ha faticato a esprimersi ai massimi livelli ma ora vuole rinverdire i fasti dell’impresa di nove anni fa.

STEFANO PEGORARO – Il 27enne veneto ha piazzato il record italiano di volo (tiro progressivo) lo scorso anno. Se dovesse replicarsi anche a Tarragona potremmo gioire…

DIEGO RIZZI – Un micidiale classe 1994 che ha già vinto tantissimo in carriera. Nel 2017 firmò il record mondiale nel petanque tiro di precisione, poi vinse anche l’argento iridato nella stagione in cui fu assoluto protagonista ai World Games. Cinque anni fa vinse la medaglia d’oro in coppia nel petanque, il terribile ragazzino di Bordighera riuscirà a replicarsi?

VALENTINA PETULICCHIO – La genovese ha appena compiuto 29 anni e proverà a regalarsi una nuova gioia. Ha tutte le carte in regola per riuscirci, visto che con la squadra di petanque ha vinto la medaglia di bronzo ai Mondiali 2017 e agli Europei 2016.

JESSICA RATTENNI – La 23enne di Imperia era nella squadra di petanque che ha vinto il bronzo agli Europei 2016 e ai Mondiali 2017, ora servirebbe la ciliegina sulla torta.

SERENA TRAVERSA – Ha solo 19 anni ma è già una fuoriclasse del volo. Con la squadra ha vinto l’argento agli ultimi Mondiali ed Europei, senza dimenticarsi il bronzo nel tiro progressivo ai World Games.

CATERINA VENTURINI – Semplicemente la Campionessa del Mondo 2016 e Campionessa d’Europa 2015 di volo. Alla 25enne di Udine manca il sigillo ai Giochi del Mediterraneo…













(foto Federbocce)