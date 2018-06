Belgio-Tunisia, Mondiali 2018: orario d’inizio e come vederla in tv

Alle ore 14 di oggi pomeriggio, sabato 23 giugno, la capitale russa ospita Belgio-Tunisia, match del secondo turno del gruppo G dei Mondiali 2018. Per la nazionale europea l’occasione di passare il turno in anticipo, mentre per gli africani è già una sfida da dentro o fuori.

Mertens e una doppietta di Lukaku: l’attacco belga è parso in gran spolvero dopo il successo agevole contro il Panama. Naturalmente il percorso dei Diavoli Rossi è solo all’inizio: ottenere i tre punti contro la Tunisia significa approcciarsi nel migliore dei modi a quello che con molta probabilità sarà lo scontro decisivo per il primo posto nella classifica del girone contro l’Inghilterra. Per il Belgio la situazione più conveniente sbloccarsi nel primo come hanno fatto gli inglesi lunedì scorso, cosa che pare difficile alla nazionale di Roberto Martinez, dato che gli ultimi 11 gol in una fase finale della manifestazione calcistica intercontinentale sono stati realizzati nella ripresa.

Le Aquile di Cartagine invece sono già all’ultima spiaggia. La sconfitta 2-1 rimediata allo scadere dei novanta minuti regolamentari deve essere cancellata dalla mente della nazionale nordafricana. Di certo gli undici in campo di Nabil Maaloul cercheranno di mantenere in parità il risultato fino al fischio finale contro un’avversario superiore sulla carta, ma con molta probabilità il pareggio potrebbe non bastare per superare il turno.

Di seguito la programmazione completa. Belgio-Tunisia, match del girone G dei Mondiali 2018, sarà visibile in diretta su Italia 1 e sul sito Mediaset. OASport vi offre la DIRETTA LIVE dell’incontro per una copertura totale dell’evento calcistico più importante e seguito globalmente.

SABATO 23 GIUGNO:

Ore 14:00, Belgio-Tunisia, girone G, Otkrytie Arena a Mosca (Russia)

BELGIO-TUNISIA: COME VEDERLA IN DIRETTA TV E STREAMING

Belgio-Tunisia sarà trasmessa in televisione in diretta, gratis e in chiaro su Italia 1.

Il match delle 14 del girone G sarà inoltre visibile in diretta streaming e senza costi aggiuntivi sul sito Mediaset

DIRETTA LIVE testuale su OASport, con la cronaca in tempo reale, per non perdersi davvero nulla dei Mondiali 2018













