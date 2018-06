Belgio-Panama, Mondiali 2018: orario d’inizio e come vederla in tv

Il primo turno della fase a gironi dei Mondiali 2018 è ormai alla conclusione. Nel girone G, questo pomeriggio si affronteranno Belgio e Panama. L’arbitro, Janny Sikazwe (Zambia), fischierà l’inizio dell’incontro alle ore 17 al Fisht Olympic Stadium di Sochi (Russia).

I belga, outsider della seguente edizione di Coppa del Mondo, vanno alla ricerca dei primi tre punti contro la nazionale delle Americhe. Vincere la partita corrente e quella successiva è fondamentale in ottica classifica, prima di affrontare l’Inghilterra il 28 giugno, contro la quale ci si giocherebbe la testa del girone. Vedremo se le scelte del ct spagnolo Roberto Martinez (tra cui l’esclusione di Nainggolan dalla lista dei convocati) si riveleranno azzeccate o meno.

Debutto ufficiale per la nazionale panamense nella fase finale della competizione calcistica più importante. Sarà interessante notare come si comporterà la formazione allenata dal colombiano Hernan Dario Gomez. Dominerà l’adrenalina oppure la tensione per il primissimo approccio ai Mondiali?

Di seguito il programma dettagliato del seguente incontro.

LUNEDI’ 18 GIUGNO:

Ore 17:00 Belgio-Panama, girone F, Fisht Olympic Stadium (Sochi, Russia)

BELGIO-PANAMA: COME VEDERE LA PARTITA IN DIRETTA TV E STREAMING

Belgio-Panama sarà trasmetta in diretta televisiva, gratis e in chiaro, su Italia 1.

Il match del girone G sarà inoltre visibile in streaming sul sito Mediaset senza costi aggiuntivi.

DIRETTA LIVE scritta su OASport con cronaca in tempo reale, minuto per minuto, per non perdersi nemmeno un attimo dei Mondiali 2018.