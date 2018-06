Beach volley, World Tour 2018, Singapore. Doppio quinto posto per le azzurre

Si chiude con un doppio quinto posto e un pizzico di rammarico l’avventura delle due coppie azzurre, Zuccarelli/Traballi e Barboni/Costantini, in gara nel tabellone principale del torneo 2 Stelle di Singapore. Un risultato comunque positivo per il movimento azzurro, che ha piazzato due coppie nei quarti di finale di un evento discretamente (per questo livello) frequentato.

Zuccarelli/Traballi hanno sconfitto in rimonta nella notte italiana 2-1 (21-23, 21-12, 15-12) le giapponesi Mizoe/Hashimoto, conquistando l’accesso ai quarti di finale. Nella sfida che apriva le porte alle semifinali, però, le azzurre hanno sbattuto nuovamente sulle tedesche Behlen/Schneider che le avevano già sconfitte nella finale del girone in tre set. Stavolta la coppia tedesca ha avuto la meglio con un secco 2-0 (21-18, 21-10), estromettendo le azzurre dal torneo.

Stesso cammino per Costantini/Barboni che, come da pronostico, hanno battuto senza problemi 2-0 (21-9, 21-15) le modeste rappresentanti di Hong Kong Au Yeung/Yuen. Nei quarti di finale, però, le azzurre sono uscite sconfitte dalla sfida giocata dalle due coppie a corrente alternata con le giapponesi Kusano/Take (uno dei binomi di punta del movimento giapponese) che hanno vinto 2-1 (21-17, 9-21, 15-10).

Ottavi di finale femminili: Behlen/Schneider (Ger)-Driessen/Meertens (Ned) 2-0 (25-23, 21-13), Zuccarelli/Traballi (Ita)-Mizoe/Hashimoto (Jpn) 2-1 (21-23, 21-12, 15-12), Au Yeung/Yuen (Hkg)-Barboni/Costantini (Ita) 0-2 (9-21, 15-21), Palmer/Grimson (Eng)-Kusano/Take (Jpn) 0-2 (15-21, 21-23), Birlova/Ukolova (Rus)-Dabizha/Mastikova (Rus) 1-2 (21-15, 15-21, 12-15), Bell/Ngauamo (Aus)-Yoken/Simonsson (Swe) 1-2 (21-19, 28-30, 11-15), Suzuki/Murakami (Jpn)-Dhita/Putu (Ina) 2-0 (22-20, 21-18), Seeber/Tillmann (Ger)-Kou/Liu (Tpe) 2-0 (21-18, 21-16).

Quarti di finale femminili: Behlen/Schneider (Ger)-Zuccarelli/Traballi (Ita) 2-0 (21-18, 21-10), Barboni/Costantini (Ita)-Kusano/Take (Jpn) 1-2 (17-21, 21-9, 10-15), Dabizha/Mastikova (Rus)-Yoken/Simonsson (Swe) 0-2 (18-21, 17-21), Suzuki/Murakami (Jpn)-Seeber/Tillmann (Ger) 2-0 (21-17, 21-16)

Semifinali femmjinili: Behlen/Schneider (Ger)-Kusano/Take (Jpn), Yoken/Simonsson (Swe)-Suzuki/Murakami (Jpn)

Finali primo posto gironi maschili: Schumann/Durant (Aus)-Nuttanon/Sedtawat (Tha) 2-0 (21-19, 21-12), Candra/Ashfiya (Ina)-Surin/Adisorn (Tha) 2-0 (21-14, 23-21), Zemljak/Pokeršnik (Slo)-Nõlvak/Tiisaar (Est) 0-2 (19-21, 24-26), Gao/Li (Chn)-Wutzl/Frühbauer (Aut) 2-1 (21-17, 20-22, 17-15), Márcio Gaudie/Arthur (Bra)-Appelgren/Boman (Swe) 0-2 (26-28, 17-21), Hasegawa/Shimizu (Jpn)-Myskiv/Kramarenko (Rus) 1-2 (21-15, 13-21, 7-15).

Finali terzo posto gironi maschili: Choo/Yeo (Sin)-Takahashi/Gottsu (Jpn) 0-2 (9-21, 7-21), Raja Nazmi/Rafi (Mas)-Nusbaum/Plantinga (Can) 0-2 (11-21, 14-21), Tay/Shen (Sin)-Schnetzer/Müllner (Aut) 0-2 (14-21, 14-21), Mazin/Nouh (Oma)-Gilang/Danang (Ina) 1-2 (15-21, 21-19, 19-21), Ha Likejiang/Wu Jiaxin (Chn)-Court/Guehrer (Aus) 0-2 (20-22, 21-16, 10-15), Poon/Tan (Sin)-Kissling/Zandbergen (Sui) 0-2 (12-21, 12-21).

Ottavi di finale maschili: Schumann/Durant (Aus)-Nusbaum/Plantinga (Can) 2-1 (21-16, 16-21, 15-10), Wutzl/Frühbauer (Aut)-Zemljak/Pokeršnik (Slo) 1-2 (14-21, 21-15, 13-15), Nuttanon/Sedtawat (Tha)-Appelgren/Boman (Swe) 0-2 (20-22, 17-21), Kissling/Zandbergen (Sui)-Nõlvak/Tiisaar (Est) 1-2 (18-21, 21-17, 7-15), Gao/Li (Chn)-Takahashi/Gottsu (Jpn) 2-0 (21-15, 21-14), Myskiv/Kramarenko (Rus)-Surin/Adisorn (Tha) 1-2 (17-21, 21-15, 13-15), Hasegawa/Shimizu (Jpn)-Márcio Gaudie/Arthur (Bra) 0-2 forfeit team A, Schnetzer/Müllner (Aut)-Candra/Ashfiya (Ina) 0-2 (18-21, 12-21)

Quarti di finale maschili: Schumann/Durant (Aus)-Zemljak/Pokeršnik (Slo) 1-2 (17-21, 21-17, 15-17), Appelgren/Boman (Swe)-Nõlvak/Tiisaar (Est) 0-2 (11-21, 16-21), Gao/Li (Chn)-Surin/Adisorn (Tha), Márcio Gaudie/Arthur (Bra)-Candra/Ashfiya (Ina)