Basket, Qualificazioni Mondiali 2019: Olanda-Italia, i 12 azzurri per la sfida. Debutta Mannion a 17 anni, out Della Valle

Meo Sacchetti, CT della Nazionale Italiana di basket maschile, ha comunicato quali saranno i 12 giocatori che domani scenderanno in campo per affrontare l’Olanda in un match fondamentale nelle qualificazioni ai Mondiali 2019. La nostra Nazionale, dopo aver perso contro la Croazia a Trieste, sarà impegnata a Groningen e va a caccia di una vittoria importantissima nella corsa verso la rassegna iridata.

Sacchetti, dopo aver già perso Daniel Hackett per infortunio, ha tagliato Amedeo Della Valle (out per influenza), Simone Fontecchio e Raphael Gaspardo. Debutta Nico Mannion che sarà il quarto italiano più giovane di sempre a vestire la maglia azzurra (domani avrà 17 anni, 3 mesi e 17 giorni dunque poco di più rispetto ai record di Vinicio Nesti, Dino Meneghin e Alessandro Riminucci ma bisogna tornare indietro di mezzo secolo). Questi i 12 azzurri per la sfida all’Olanda:

#1 Niccolò Mannion (2001, 188, G, Pinnacle High School)

#4 Pietro Aradori (1988, 196, A, Segafredo Virtus Bologna)

#6 Paul Biligha (1990, 200, C, Umana Reyer Venezia)

#7 Luca Vitali (1986, 201, P, Germani Basket Brescia)

#12 Ariel Filloy (1987, 190, P, Sidigas Avellino)

#16 Amedeo Tessitori (1994, 208, C, Eurotrend Biella)

#23 Awudu Abass (1993, 200, A, EA7 Emporio Armani Milano)

#27 Stefano Tonut (1993, 194, G, Umana Reyer Venezia)

#31 Michele Vitali (1991, 196, G, Germani Basket Brescia)

#32 Christian Burns (1985, 203, A/C, Red October Cantù)

#33 Achille Polonara (1991, 205, A, Banco di Sardegna Sassari)

#41 Brian Sacchetti (1986, 200, A, Germani Basket Brescia)













Credit: Ciamillo