Basket 3×3, Mondiali 2018: nel torneo maschile Serbia Campione del Mondo per la quarta volta in cinque edizioni

Il Mondiale di basket 3×3 ha emesso il suo verdetto al maschile: la Serbia è ancora una volta sul tetto del mondo, impedendo che l’Olanda si prendesse la rivincita rispetto all’edizione 2017. Al terzo posto arriva la Slovenia, le cui soddisfazioni di questa stagione cestistica si ampliano ulteriormente dopo l’Europeo del basket tradizionale vinto dalla nazionale di Luka Doncic e Goran Dragic.

QUARTI DI FINALE

La Serbia passa il suo quarto di finale in carrozza, battendo la Mongolia per 21-8. Sorprende, ma non troppo, la Polonia, che batte la Lettonia per 21-15 con 7 punti del naturalizzato Michael Hicks (che però non è l’Hicks ex Pesaro e altre italiane). Stesso punteggio per la Slovenia, che elimina l’Ucraina e si trova di fronte l’Olanda, che supera il Canada per 18-16 dopo un incontro molto lottato, in cui Bucknor ha tentato di dissezionare la struttura del canestro di Manila, ma alla fine ha perso sia questa sfida che quella con Van der Horst, vero motore trainante degli olandesi con 12 punti.

SEMIFINALI

La Serbia va in finale vincendo 21-19 un incontro lottato fino all’ultimo contro la Polonia. In un finale intenso anche fisicamente, a decidere la contesa è un tiro da oltre l’arco di Dejan Majstorovic, tra i migliori interpreti mondiali di questa specialità, con il difensore addosso. Nell’altra semifinale, a vincere è l’Olanda, che non inizia benissimo contro la Slovenia, ma trova intorno a metà partita il modo di allungare e poi vincere col 21-16 firmato da Rojié: il remake della finale di Nantes 2017 è servito.

FINALE

Polveri assai bagnate nei primi due minuti e mezzo, in cui Serbia e Olanda segnano solo due punti per parte. La tendenza prosegue nei due minuti successivi, ma sul 4-4 la Serbia è già in grossi guai con i falli (6 contro 2). L’Olanda ha un breve momento in cui guida le danze, sul 4-6, ma l’incontro rientra nei binari della lotta finché, a 1’07” dalla fine, un canestro con fallo di Marko Savic porta la Serbia sul 15-11. L’Olanda non recupera più, l’incontro finisce 16-13 e la Serbia è Campione del Mondo per la quarta volta su cinque edizioni del torneo mondiale, la terza consecutiva. Dusan Bulut è nominato MVP del torneo; lo affiancano nel team ideale della manifestazione l’olandese Jesper Jobse e il polacco Michael Hicks.

SERBIA-OLANDA 16-13

Serbia: Bulut 7, Stojacic 4, Savic 3, Majstorovic 2

Olanda: Jobse 6, Van den Horst 3, van Vlisteren 2, Rojié

Il terzo posto è appannaggio della Slovenia, che vince 21-16 il match per il bronzo contro la Polonia: dal 9-14, i polacchi misteriosamente si spengono, concedendo un parziale decisivo di 12-1.

Foto: Aleksandar Kamasi / Shutterstock.com