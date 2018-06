Basket 3×3, Mondiali 2018: Italia ai quarti ma che beffa! Azzurre seconde, sfida agli USA

Alla Philippine Arena di Manila (Filippine) la Nazionale Italiana femminile di basket 3×3 ha giocato le ultime due partite della fase a gironi: nella prima arriva una vittoria larga contro l’Indonesia (tecnicamente più debole), contro la Repubblica Ceca invece le azzurre vengono sconfitte per un solo punto (20-21). Ai quarti affronteremo gli Stati Uniti, unica Nazionale sinora capace di battere la Russia Campione del Mondo.

Nella prima uscita le azzurre partono fortissimo in attacco e in difesa non lasciano praticamente nulla alle avversarie. D’Alie incanta il pubblico con i suoi assist, le compagne ringraziano: break di 10-0 nei primi quattro minuti, poi arriva il primo punto dell’Indonesia su tiro libero. Il terzetto tricolore cerca più volte il bersaglio dalla lunga distanza, ma la precisione è bassa; nonostante ciò le azzurre mantengono comunque il vantaggio in doppia cifra approfittando della scarsa qualità difensiva delle avversarie. Sul risultato di 16-5 a poco più di un minuto allo scadere risale in cattedra D’Alie rifilando un parziale finale di tre punti. La stessa numero 2 azzurra è top-scorer dell’incontro con 8 punti, bene anche Giulia Rulli e Giulia Ciaravella (4 punti), poco fortunata dalla distanza Marcella Filippi, autrice di 3 punti tutti dentro l’area dei tre secondi. Finisce 19-5, terzo successo su tre delle nostre portacolori che rende certa la qualificazione alla fase successiva. Ma per il primo posto c’è da sfidare ancora l’avversaria più temibile, la Repubblica Ceca.

ITALIA – INDONESIA 19-5

Italia: D’Alie 8, Rulli 4, Ciaravella 4, Filippi 3

Indonesia: Elizabeth 3, Assipalma 1, Iatifah 1, Kalumata

A questo punto ci si gioca la testa del girone contro la Repubblica Ceca. Inizio gara migliore per le avversarie, la difesa della nazionale italiana è buona ma lascia eseguire tiri facili dalla distanza. D’Alie e Rulli cercano di mantenere le azzurre in partita, ma è solo quando Filippi ritrova confidenza con i tiri dalla lunga distanza che l’Italia riesce ad agguantare, prima, e a superare poi le ceche (8-7) prima del timeout a 6:59. Si risveglia il terzetto rivale infliggendo un parziale di 4-0, le ragazze tricolore incappano in una serie di errori anche da distanza ravvicinata. L’infortunio alla caviglia di Ovsikova a 4 minuti dalla fine comporta alla Repubblica Ceca di non poter effettuare sostituzioni, oltre che perdere una pedina importante; la rotazione dell’Italia invece funziona alla grande, tant’è che da 10-14 la nazionale tricolore ribalta le sorti del match: 15-14 di Filippi fuori dall’arco dei 6,75m che diventa 18-15 grazie ai due tiri liberi di Rulli e ad una scatenata Ciavarella. Tuttavia, le avversarie ancora una volta sfruttano la marcatura da lontano delle italiane e riescono a pareggiare i conti con due tiri da due punti: 19 pari a meno di due minuti dalla fine. Rulli ci porta ad un punto dai fatidici 21 che servono per la vittoria, ma a 57 secondi dal termine ecco la beffa: settimo fallo di squadra della nazionale azzurra e quindi due tiri liberi per la Repubblica Ceca, dalla lunetta Stehlíková fa 2/2 e la partita si conclude 20-21 per le avversarie.

ITALIA – REPUBBLICA CECA 20-21

Italia: Rulli 8, D’Alie 5, Filippi 4, Ciaravella 3

Repubblica Ceca: Stehlikova 10, Hejdova 7, Minarovicova 3, Ovsikova 1

Domani dunque le azzurre, seconde nel girone A, affronteranno gli Stati Uniti (vincente del girone C). Sarà una sfida proibitiva quella contro la nazionale a stelle e strisce. Appuntamento previsto domani alle 10:05, visibile in diretta sul sito ufficiale FIBA e sul canale youtube FIBA 3×3.

Credit: Ciamillo