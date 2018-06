Baseball, l’Italia sperimentale batte 9-1 il Padova in amichevole

Continua il lavoro di Gibo Gerali e della sua nazionale sperimentale. Ieri sera a Padova, l’Italia è scesa in campo per la seconda amichevole infrasettimanale contro una squadra di A1, la Tommasin, per l’appunto.

Gli “azzurrabili” hanno vinto 9 a 1. Prendendo il largo dal sesto inning in poi, quando sul monte patavino sono saliti prima Tebaldi e poi Leyva. Fino a quel punto il punteggio era di 1 a 1 (punto di Koutsouyanopulos, colpito, su singolo di Pizzolini), contro Enrico Crepaldi (3 valide), Pino (una) e Habeck (nessuna). Per la squadra di casa l’unico punto dell’incontro è nato dalla valida di Hidalgo su Fabiani (l’unica nelle nove riprese), e errore dell’interbase Pizzolini. Undici valide negli ultimi quattro inning (cinque al 6°, doppio di Sambucci, 3 al 7°, triplo di Paolini, e 3 al 9°, ancora con Sambucci da due basi assieme a Celli) hanno poi scavato il solco, con rispettivamente 4 punti, un punto e 3 punti.

Per l’Italia hanno lanciato Lugo, Fabiani, Aldegheri, Bassani, Rivera, Palumbo, Pomponi, Javier Rodriguez, Filippo Crepaldi e Morellini, un inning a testa o poco meno. Il resto della formazione è invece stato questo: Freddy Noguera 2B-SS, Poma CF (Russo CF), Garbella LF (Paolini 2B), Sambucci 1B, Zileri RF, Celli DH, Koutsouyanopulos 3B-LF, Deotto C (Sabbatani C), Pizzolini SS.

