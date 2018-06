Badminton, Giochi del Mediterraneo 2018: fuori ai quarti Rosario Maddaloni nel singolare maschile

Si dimezza la pattuglia italiana del badminton ai Giochi del Mediterraneo in corso a Tarragona, in Spagna: resta in gara soltanto la coppia Lukas Osele-Kevin Strobl, numero 1 del seeding di doppio maschile, dopo l’eliminazione di Rosario Maddaloni, numero 3 del tabellone di singolare maschile.

Nel singolare maschile Maddaloni è stato battuto nei quarti dal turco Muhammed Ali Kurt, che si è imposto con il punteggio di 18-21, 19-21. Nel doppio maschile oggi pomeriggio Lukas Osele e Kevin Strobl, numero uno del draw, affronteranno in semifinale i transalpini Thom Mark Gicquel e Bastian Kersaudy alle ore 16.00.













Foto: FIBa

robertosantangelo@oasport.it