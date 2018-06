Atletica, Larissa Iapichino: “Il 6,38 è tanta roba. Ma che strano saltare più di mamma…”

Ha solamente 15 anni ma è già una stella dell’atletica italiana. Larissa Iapichino ha questo sport nel sangue, quello di papà Gianni, ex astista, e quello di mamma Fiona May, campionessa nel salto in lungo. Larissa ha scelto la via di mamma e i risultato le stanno dando ragione. Negli scorsi giorni, infatti, ai Campionati Italiani U18, la giovane atleta ha saltato 6,38m: primato nazionale tra le allieve del primo anno e quarta prestazione di una under 18 a livello assoluto, quinta al Mondo tra le under 20. Battendo soprattutto mamma Fiona, che alla sua età saltava “soltanto” 6,22m.

“Non vedo l’ora di tornare in gara, agli Europei Under 18 di Gyor (dal 12 luglio, ndr)”, ha dichiarato la giovane Larissa a Il Corriere della Sera. “Ho cominciato con 6,20, poi ho aggiustato la rincorsa ed è arrivato un 6,38 che è tanta roba, come diciamo a Firenze. A Gyor spero di andare più lontano, anche se ammetto che mi fa strano saltare più di mamma…“. Proprio mamma Fiona ha messo in piedi uno show sulle tribune di Rieti. “Ha il 6,40 nelle gambe e mi auguro riesca a farlo quanto prima. Da madre ho urlato: adesso capisco come si sentiva la mia quando gareggiavo. Io la lascio fare, spero solo che sia felice. Se continuerà con il lungo (a Rieti ha corso anche la 4×100, ndr) allora spero che superi i miei primati. Che consiglio le do? Tenere il salto importante per una gara importante“.

“Larissa è una ragazza seria e umile“, ha spiegato il suo allenatore, Gianni Cecconi. “È cresciuta in una famiglia di talenti ma è una lavoratrice. Salta bene ma in realtà non sappiamo ancora se è una ostacolista, una velocista o una saltatrice. È ancora giovane e vuole divertirsi. Ma il potenziale c’è“.













Foto: M. De Marco