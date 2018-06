Atletica, Larissa Iapichino celestiale: la figlia di Fiona May vola a 6.38 m, show della 16enne a Rieti. Salta più di mamma…

Larissa Iapichino si è letteralmente scatenata durante i Campionati Italiani U18 e ha piazzato un super salto in lungo. La figlia di Fiona May è volata a uno sbalorditivo 6.38 metri: si tratta del primato nazionale tra le allieve del primo anno (migliorato il 6.29 di Anastassia Angioi risalente al 2011) e dalla quarta prestazione di una minorenne a livello assoluto.

A Rieti la 16enne ha migliorato il suo personale di due centimetri (quest’inverno si era fermata a 6.36, ma al coperto). Uno show assoluto della toscana che ora è distante soltanto 17 centimetri dal record nazionale di categoria (6.55 di Maria Chiara Baccini ormai vecchio di vent’anni). Larissa, allenata da Gianni Cecconi e Ilaria Ceccarelli, è stata davvero sublime per tutto il pomeriggio: 6.20, 6.15, 6.11, 5.76, 6.11 e poi il gran balzo finale sfruttando 0.7 m/s di vento a favore. La Iapichino ha fatto meglio della mamma, Campionessa del Mondo nel 1995 e nel 2001 e due volte argento alle Olimpiadi nel 1996 e nel 2000, che alla sua età saltava 6.22 metri.

Queste le dichiarazioni che Larissa ha rilasciato alla Fidal: “6,38? Come si dice a Firenze è… tanta roba!”. Esultanza sfrenata di Fiona May sugli spalti che poi è intervenuta: “E sì, davvero tanta roba. Il mio urlo era da mamma, adesso capisco come si sentiva la mia quando gareggiavo. E’ già da un po’ che Larissa secondo me può valere più di 6,40, ma non è facile azzeccare subito tutto in una specialità come questa. Io quello che le ho sempre detto è che il salto importante va fatto nella gara importante“.

L’azzurrina sarà assoluta protagonista agli Europei U18 che si disputeranno a Gyor (Ungheria) dal 5 all’8 luglio: “Ho iniziato con un 6,20, poi ho cercato di aggiustare la rincorsa e all’ultimo ho dato tutto e… è arrivato il personale! A Gyor spero di andare più lontano. Certo che è una sensazione strana saltare più di mamma alla mia età…“.













Foto M. De Marco/FIDAL