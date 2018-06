Atletica, Gianmarco Tamberi torna in gara a Buhl: “Il primo passo della mia rinascita”

Torna in pedana Gianmarco Tamberi: venerdì sera l’azzurro del salto in alto sarà in gara a Buhl, in Germania. Tre anni fa quella stessa pedana gli ha dato lo slancio verso la svolta della sua carriera prima che un brutto infortunio spezzasse il suo sogno chiamato Olimpiadi di Rio.

Il marchigiano ha raccontato al sito FIDAL: “Quella è stata la gara in cui mi sono reso conto che potevo volare, la mia grande svolta. Avevo fatto “solo” 2,28, ma quando rivedo il video di quel salto mi impressiono per il margine che c’era tra me e l’asticella. Una sensazione strepitosa. Da lì poi è partita un’escalation che in poco più di un mese mi ha portato fino al 2,37 record di Eberstadt. Sì, diciamo che a Buhl nel 2015 è nato Gimbo e spero che venerdì sia il primo passo della mia rinascita“.

Sulle sue condizioni fisiche Tamberi ha dichiarato: “Ora sto bene fisicamente e questa è la cosa più importante. Ho avuto solo un problemino all’anca durante il raduno di aprile in Turchia, ma per fortuna si è risolto tutto in una decina di giorni. Per il resto abbiamo lavorato tanto sulla parte tecnica e stiamo ancora mettendo a punto qualche dettaglio. Ormai, però, mi pizzicavano i piedi dalla voglia di gareggiare, anche per rompere la routine degli allenamenti. In questo esordio all’aperto salterò probabilmente con rincorsa ridotta a 7 passi. Voglio vedere che succede in un contesto comunque agonistico e valutare le risposte su quanto fatto in questi mesi“.

Il mirino però è già puntato sugli Europei di agosto: “Berlino è l’obiettivo principale di una stagione internazionale in cui, guardando anche fuori dal Vecchio Continente, per il momento vedo solo due grandi protagonisti. Il primo è Barshim e la sua supremazia secondo me è indiscutibile, al meeting di Ostrava ha dimostrato di avere nervi d’acciaio. L’altro è il russo Lysenko, un atleta di grande valore e che ha vinto dopo di me i Mondiali Indoor. Di sicuro l’avversario numero 1 in ottica Europei“.













Foto: Herbert Kratky / Shutterstock.com

