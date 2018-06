Atletica, Filippo Tortu: terzo bianco sotto i 10”! Dopo Lemaitre e Guliyev, l’impresa epocale dell’italiano

Filippo Tortu ha firmato una vera e propria impresa che segna la storia dell’atletica leggera, ha confezionato un numero leggendario che rimarrà per sempre negli annali. A 39 anni di distanza dal 10.01 di Pietro Mennea, finalmente un italiano riesce ad abbattere il muro dei 10 secondi sui 100 metri. Il 20enne è stato semplicemente sublime a Madrid, il 22 giugno 2018 sarà una data per sempre impressa su tutti i libri della Regina degli sport. Il brianzolo si è superato e ha corso un eccellente 9.99, diventando così il terzo bianco europeo nella storia a scendere sotto il fatidico muro.

Prima di lui soltanto due caucasici erano riusciti nell’impresa: Christophe Lemaitre (9.98 nel 2010, poi il francese si è migliorato fino a 9.92) Ramil Guliyev (9.97 per il turco nel 2017, è il Campione del Mondo dei 200 metri). Tortu diventa così il 17esimo europeo in assoluto a vedere le tre cifre sul tabellone cronometrico e il 134esimo uomo al mondo in assoluto. Allenato da papà Salvino, Tortu è esploso proprio in questa stagione: un mese fa il 10.03 a Savona, poi il 10.04 al Golden Gala di Roma e oggi il colpaccio.













(foto FIDAL/Colombo)