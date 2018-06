Atletica, Filippo Tortu: “Non mi fermo, voglio fare un record in ogni gara. Sono motivato per gli Europei”

Venerdì scorso Filippo Tortu è entrato nella storia dello sport italiano, diventando il primo atleta azzurro in grado di abbattere il muro dei 10 secondi nei 100 metri. Il 20enne lombardo ha fatto registrare al Meeting di Madrid il nuovo primato italiano in 9″99, battendo di 2 centesimi il precedente di Pietro Mennea che resisteva da 39 anni.

Tortu guarda però già avanti e non vuole certo accontentarsi di questo risultato, ma con la grinta tipica di un ragazzo della sua età, andrà a caccia di un nuovo record, come dichiarato all’Ansa: “Non ho un tempo preciso in testa ma certamente non mi fermo dopo il record italiano. Punto a fare il mio personale in ogni gara a cui partecipo, già dalla prossima”.

Il grande obiettivo stagionale dell’azzurro saranno gli Europei di Berlino, in cui cercherà di conquistare una doppia medaglia, con la consapevolezza di poterci riuscire: “Gli Europei restano il mio obiettivo stagionale, voglio arrivare in finale e fortunatamente il cinese Su non potrà esserci. Ci andrò con un senso di responsabilità diverso e farò sicuramente la staffetta. La pressione non mi spaventa, ora è tutto in discesa dopo il record. Mi sento più sereno e motivato. Io non corro per fama o visibilità, corro per passione e per inseguire un sogno. L’atletica italiana c’è e si fa sentire“.













alessandro.farina@oasport.it

Twitter: @Alefarina18

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter