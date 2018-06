Atletica, Filippo Tortu all’assalto! A Madrid per abbattere il muro dei 10 secondi: riuscirà nell’impresa?

Filippo Tortu può riscrivere la storia dell’atletica leggera italiana: l’appuntamento è per venerdì 22 giugno, alle ore 19.59 e 21.15. Prima le batterie e poi la finale dei 100 metri al Meeting Internazionale di Madrid: nella capitale spagnola, il brianzolo proverà a sfrecciare come mai nessun italiano nella storia. Il 20enne ha nel mirino la barriera dei 10 secondi, vuole infrangerla per entrare nella leggenda e nel mito, vuole migliorare lo storico 10.01 di Pietro Mennea datato 1979. Super Pippo ha nelle corde il tempone, lo ha dimostrato nelle ultime settimane con il folgorante 10.03 stampato a Savona e l’eccezionale 10.04 firmato al Golden Gala nonostante una folata di vento contrario.

Solo due bianchi europei sono riusciti a vedere scritte tre cifre sullo schermo: Christophe Lemaitre (9.98 nel 2010, poi sceso a 9.92 nel 2011) e Ramil Guliyev (9.97 nel 2017). Dopo il francese e l’azero, sarà la volta buona anche per un italiano? Tortu punta a diventare il 134esimo uomo sotto i 10 secondi nella storia. Il ragazzo è carico e ben motivato come ha ribadito il papà-coach Salvino. Gli avversari in pista? Spiccano su tutti il cinese Bingtian Su (6.42 di personale sui 60m e argento ai Mondiali indoor, 9.99 sulla distanza), il sudafricano Akani Simbine (9.89 nel 2016), l’ivoriano Arthus Cissé (9.94 settimana scorsa), l’altro cinese Xie Zhenye (9.97 martedì scorso), gli altri sudafricani Thando Roto e Henricho Bruintijes (secondo ai Giochi del Commonwealth, 9.97 di personale).













(foto FIDAL/Colombo)