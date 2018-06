Andrea Dovizioso, GP Catalogna 2018: “In linea con i migliori, lavorato sulle gomme. Positivo avere Lorenzo in squadra”

Andrea Dovizioso è riuscito a mettersi in luce durante le prove libere del GP di Catalogna 2018, settima tappa del Mondiale F1. Il forlivese, dopo il secondo posto conquistato al Mugello, è ripartito nel miglior modo sul circuito di Barcellona con due prestazioni convincenti nelle due sessioni previste anche se ha pagato un distacco importante dal compagno di squadre Jorge Lorenzo nella FP2.

Il pilota della Ducati non si è comunque scomposto come traspare dalle dichiarazioni riportate da it.motorsport.com: “Capita sempre più spesso di trovare piloti che utilizzano un metodo di lavoro diverso nel weekend, ma non c’è un motivo particolare. Prima di entrare in pista decidi su quale gomma puntare per la gara. Stamattina abbiamo deciso che la dura poteva essere una scelta da utilizzare in gara, anche a seguito dei test, ed abbiamo messo questa gomma a fine turno per poi averla già rodata nel pomeriggio“.

Dovizioso ha lavorato a lungo con le gomme più dure per cercare di capire il loro comportamento in vista della gara: “Siamo andati abbastanza bene ma non sappiamo come ci comporteremo con le morbide. Il passo è abbastanza buono. L’asfalto ha un buon grip ed ha meno buche di prima, ma rimane particolare ed è ancora difficile gestire lo slide sia in inserimento che in uscita. Bisogna capire quale tipo di gomma influisce maggiormente in questo. Siamo in linea con i più veloci, adesso dobbiamo lavorare su alcuni dettagli per migliorare il feeling all’anteriore ed anche sull’elettronica per compensare il calo della gomma“.

Nitida anche l’analisi sul compagno di squadra Jorge Lorenzo: “E’ sempre positivo avere un compagno di team veloce perché ognuno ha il proprio stile ed il proprio modo di lavorare e di guidare. Ci sono sempre degli aspetti dove gli altri fanno qualcosa meglio di te. Se ci sono dei punti del tracciato dove altri piloti Ducati vanno meglio di te è importante analizzare questi dati perché ogni minimo dettaglio fa la differenza e può aiutarti a migliorare. Jorge ha dimostrato di avere un passo esagerato ma ha usato gomme diverse ed io non ho un riscontro preciso. Bisogna stare tranquilli e domani capiremo qualcosa in più“.













FOTOCATTAGNI