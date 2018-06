Andrea Dovizioso, GP Catalogna 2018: “Andiamo a Barcellona carichi e pronti per fare bene”

Secondo nel GP d’Italia, alle spalle del compagno di squadra Jorge Lorenzo, Andrea Dovizioso si proietta al round catalano di Barcellona, settimo del Mondiale 2018 di MotoGP, con fiducia.

La Ducati ha dimostrato di essere molto performante su tre tracciati molto diversi: Jerez, Le Mans ed il Mugello, non capitalizzando come si sarebbe potuto per i due “zero” in Spagna ed in Francia. Il “Dovi”, però, non si è perso d’animo e, dopo l’errore di Marc Marquez nella gara italiana, ha accorciato le distanze (29 lunghezze) in classifica generale nei confronti dell’asso iberico.

“Nelle ultime tre gare ci siamo giocati la vittoria su tre piste completamente differenti e quindi so che stiamo lavorando bene e che siamo veloci. Dobbiamo continuare a stare tranquilli perché in ogni gara succedono tante cose e quindi bisogna essere sempre lucidi per portare a casa il miglior risultato possibile. Nel test di Barcellona, ma anche in quello del Mugello, eravamo stati leggermente più lenti dei nostri rivali, ma in MotoGP è chiaro che il tempo sul giro singolo non è così importante, e quindi andiamo a Barcellona molto carichi e fiduciosi“.













