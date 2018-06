24 Ore Le Mans 2018: la startlist e l’elenco completo dei partecipanti

L’evento del fine settimana motoristico sarà la 24 Ore di Le Mans. La corsa francese ha grande tradizione e si preannuncia anche quest’anno emozionante. Nell’edizione 2018, però, la curiosità è tutta per Fernando Alonso: lo spagnolo ha un chiaro obiettivo, vincere la Tripla Corona. Mentre lo scorso anno ha partecipato alla 500 Miglia di Indianapolis, quest’anno tocca alla 24 Ore di Le Mans, che affronterà per la prima volta. Sono 60 i team al via: tutti i partecipanti del WEC sono automaticamente iscritti, e questo lascia solo 24 posti disponibili su 60 totali. I vincitori dell’ELMS e dell’Asian Le Mans Series, sia LMP2, sia GTE, sia LMP3 hanno diritto a un posto, mentre i restanti sono a scelta dell’ACO.

Alonso parteciperà nella classe LMP1, quella in sostanza più veloce. La Toyota è rimasta praticamente l’unica casa iscritta e presenterà due prototipi, uno dei quali sarà affidato allo spagnolo. A sfidare i giapponesi saranno i team privati: dalla Oreca-Rebellion, alle Ginetta del team Manor e tre BR01 della Dallara, ma soprattutto i team Dragonspeed e SMP Racing, che vedrà al via anche Jenson Button. Tra le LMP2, invece, ci saranno venti autovetture al via: la maggioranza sarà “griffata” Ligier, poi ci saranno sette Oreca, tre Dallara e una sola Alpine.

Nella GTE PRO, invece, diciassette vetture: tre del team AF Corse (su una ci sarà Antonio Giovinazzi), le Ford GT (una del team Chip Ganassi), le Corvette C7R, le BMW M8 GTE e le Porsche 911 RSR, quattro come le Ford. Saranno infine tredici le auto della classe GTE AM. Oltre alle nove schierate nel WEC parteciperanno una Porsche dell’Ebimotors, un’altra 911 RSR e due Ferrari 488 GTE (su una correrà Giancarlo Fisichella).

La startlist e l’elenco completo dei partecipanti alla 24 Ore di Le Mans

LMP1 – 10 team

1 Rebellion Racing Rebellion R13-Gibson

Andre Lotterer

Neel Jani

Bruno Senna

3 Rebellion Racing Rebellion R13-Gibson

Thomas Laurent

Mathias Beche

Gustavo Menezes

4 ByKolles Racing Team ENSO CLM P1/01-Nismo

Oliver Webb

Dominik Kraihamer

Tom Dillmann

5 Manor TRSM Racing Ginetta G60-LT-P1-Mecachrome

Charlie Robertson

Mike Simpson

Leo Roussel

6 Manor TRSM Racing Ginetta G60-LT-P1-Mecachrome

Oliver Rowland

Alex Brundle

Oliver Turvey

7 Toyota Racing Toyota TS050 Hybrid

Mike Conway

Kamui Kobayashi

Jose Maria Lopez

8 Toyota Racing Toyota TS050 Hybrid

Sebastien Buemi

Kazuki Nakajima

Fernando Alonso

10 DragonSpeed BR1-Gibson

Ben Hanley

Henrik Hedman

Renger van der Zande

11 SMP Racing BR1-AER

Mikhail Aleshin

Vitaly Petrov

Jenson Button

17 SMP Racing BR1-AER

Egor Orudzhev

Matevos Isaakyan

Stephane Sarrazin

LMP2 – 20 team



22 United Autosports Ligier JS P217-Gibson

Filipe Albuquerque

Phil Hanson

Paul di Resta

23 Panis Barthez Competition Ligier JS P217-Gibson

Timothe Buret

Will Stevens

Julien Canal

25 Algarve Pro Racing Ligier JS P217-Gibson

Mark Patterson

Ate de Jong

Tacksung Kim

26 G-Drive Racing Oreca 07-Gibson

Roman Rusinov

Jean-Eric Vergne

Andrea Pizzitola

28 TDS Racing Oreca 07-Gibson

Loic Duval

Matthieu Vaxiviere

Francois Perrodo

29 Racing Team Nederland Dallara P217-Gibson

Giedo van der Garde

Jan Lammers

Frits van Eerd

31 DragonSpeed Oreca 07-Gibson

Roberto Gonzalez

Pastor Maldonado

Nathanael Berthon

32 United Autosports Ligier JS P217-Gibson

Will Owen

Hugo de Sadeleer

Juan Pablo Montoya

33 Jackie Chan DC Racing Ligier JS P217-Gibson

David Cheng

Nick Boulle

Pierre Nicolet

34 Jackie Chan DC Racing Ligier JS P217-Gibson

Ricky Taylor

Come Ledogar

David Heinemeier Hannson

35 SMP Racing Dallara P217-Gibson

Viktor Shaytar

Norman Nato

Harrison Newey

36 Signatech Alpine Alpine A470-Gibson

Nicolas Lapierre

Andre Negrao

Pierre Thiriet

37 Jackie Chan DC Racing Oreca 07-Gibson

Jazeman Jaafar

Weiron Tan

Nabil Jeffri

38 Jackie Chan DC Racing Oreca 07-Gibson

Ho-Pin Tung

Gabriel Aubry

Stephane Richelmi

39 Graff-SO24 Oreca 07-Gibson

Vincent Capaillaire

Tristan Gommendy

Jonathan Hirschi

40 G-Drive Racing Oreca 07-Gibson

Jose Gutierrez

James Allen

Enzo Guibbert

44 Eurasia Motorsport Ligier JS P217-Gibson

Tracy Krohn

Nic Jonsson

Andrea Bertolini

47 Cetilar Villorba Corse Dallara P217-Gibson

Roberto Lacorte

Felipe Nasr

Giorgio Sernagiotto

48 IDEC Sport Oreca 07-Gibson

Paul Lafargue

Paul-Loup Chatin

Memo Rojas

50 Larbre Competition Ligier JS P217-Gibson

Erwin Creed

Romano Ricci

Thomas Dagoneau

GTE Pro – 17 team

51 AF Corse Ferrari 488 GTE

James Calado

Alessandro Pier Guidi

Daniel Serra

52 AF Corse Ferrari 488 GTE

Toni Vilander

Antonio Giovinazzi

Pipo Derani

63 Corvette Racing Corvette C7.R

Jan Magnussen

Antonio Garcia

Mike Rockenfeller

64 Corvette Racing Corvette C7.R

Oliver Gavin

Tommy Milner

Marcel Fassler

66 Ford Chip Ganassi Racing Ford GT

Olivier Pla

Stefan Mucke

Billy Johnson

67 Ford Chip Ganassi Racing Ford GT

Andy Priaulx

Harry Tincknell

Tony Kanaan

68 Ford Chip Ganassi Racing Ford GT

Scott Dixon

Ryan Briscoe

Richard Westbrook

69 Ford Chip Ganassi Racing Ford GT

Sebastien Bourdais

Dirk Muller

Joey Hand

71 AF Corse Ferrari 488 GTE

Sam Bird

Davide Rigon

Miguel Molina

81 BMW Team MTEK BMW M8 GTE

Martin Tomczyk

Nick Catsburg

Philipp Eng

82 BMW Team MTEK BMW M8 GTE

Augusto Farfus

Antonio Felix da Costa

Alexander Sims

91 Porsche GT Team Porsche 911 RSR

Gianmaria Bruni

Richard Lietz

Frederic Makowiecki

92 Porsche GT Team Porsche 911 RSR

Michael Christensen

Kevin Estre

Laurens Vanthoor

93 Porsche GT Team Porsche 911 RSR

Nick Tandy

Patrick Pilet

Earl Bamber

94 Porsche GT Team Porsche 911 RSR

Timo Bernhard

Romain Dumas

Sven Muller

95 Aston Martin Racing Aston Martin Vantage

Nicki Thiim

Marco Sorensen

Darren Turner

97 Aston Martin Racing Aston Martin Vantage

Jonathan Adam

Alex Lynn

Maxime Martin

GTE Am – 13 team

54 Spirit of Race Ferrari 488 GTE

Giancarlo Fisichella

Francesco Castellacci

Thomas Flohr

56 Team Project 1 Porsche 911 RSR

Jorg Bergmeister

Patrick Lindsey

Egidio Perfetti

61 Clearwater Racing Ferrari 488 GTE

Weng Sun Mok

Matt Griffin

Keita Sawa

70 MR Racing Ferrari 488 GTE

Motoaki Ishikawa

Olivier Beretta

Eddie Cheever III

77 Dempsey-Proton Racing Porsche 911 RSR

Matteo Cairoli

Giorgio Roda

Khaled Al Qubaisi

80 Ebimotors Porsche 911 RSR

Fabio Babini

Christina Nielsen

Erik Maris

84 JMW Motorsport Ferrari 488 GTE

Liam Griffin

Cooper MacNeil

Jeff Segal

85 Keating Motorsports Ferrari 488 GTE

Jeroen Bleekemolen

Ben Keating

Luca Stolz

86 Gulf Racing Porsche 911 RSR

Michael Wainwright

Ben Barker

Alex Davison

88 Dempsey-Proton Racing Porsche 911 RSR

Matt Campbell

Christian Ried

Julien Andlauer

90 TF Sport Aston Martin Vantage

Euan Hankey

Salih Yoluc

Charlie Eastwood

98 Aston Martin Racing Aston Martin Vantage

Pedro Lamy

Mathias Lauda

Paul Dalla Lana

99 Proton Competition Porsche 911 RSR

Patrick Long

Tim Pappas

Spencer Pumpelly













