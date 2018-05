Wimbledon 2018: le entry list del tabellone maschile e femminile. Sette italiani nel main draw

Dal 2 al 15 luglio sarà tempo di Wimbledon 2018. Sui campi di Church Road si continueranno a scrivere pagine di grande tennis, sull’erba più prestigiosa del mondo del tennis. Sono state diramate quest’oggi le entry list del tabellone maschile e femminile.

Nel main draw degli uomini andranno tutti a caccia di Roger Federer, vincitore l’anno scorso del suo ottavo titolo dei Championships contro il croato Marin Cilic in finale. Da par suo lo svizzero non è ancora sazio e la voglia di far proprio il torneo più prestigioso del circuito è decisamente molta. Saranno cinque gli italiani ammessi direttamente al tabellone principale: Fabio Fognini a guidare la truppa tricolore formata anche da Andreas Seppi, Paolo Lorenzi, Marco Cecchinato e Matteo Berrettini, all’esordio assoluto nello Slam sull’erba. Le wild card saranno invece annunciate il prossimo 20 giugno.

Tra le donne, la spagnola Garbine Muguruza sarà l’osservata speciale, essendo campionessa uscente, ma da non sottovalutare anche quanto sapranno fare le due sorelle Serena e Venus Williams (finalista 12 mesi fa), sempre estremamente competitive su questa superficie. Tra le rappresentanti del Bel Paese, nel tabellone principale, avremo Camila Giorgi e Sara Errani.

L’entry-list del tabellone maschile – Wimbledon 2018

1 NADAL, Rafael (ESP) 1

2 FEDERER, Roger (SUI) 2

3 ZVEREV, Alexander (GER) 3

4 CILIC, Marin (CRO) 4

5 DIMITROV, Grigor (BUL) 5

6 DEL POTRO, Juan Martin (ARG) 6

7 ANDERSON, Kevin (RSA) 7

8 THIEM, Dominic (AUT) 8

9 GOFFIN, David (BEL) 9

10 ISNER, John (USA) 10

11 CARRENO BUSTA, Pablo (ESP) 11

12 SCHWARTZMAN, Diego (ARG) 12

13 QUERREY, Sam (USA) 13

14 BAUTISTA AGUT, Roberto (ESP) 14

15 SOCK, Jack (USA) 15

16 POUILLE, Lucas (FRA) 16

17 EDMUND, Kyle (GBR) 17

18 BERDYCH, Tomas (CZE) 18

19 FOGNINI, Fabio 19

20 CHUNG, Hyeon (KOR) 20

21 NISHIKORI, Kei (JPN) 21

22 DJOKOVIC, Novak (SRB) 22

23 KYRGIOS, Nick (AUS) 23

24 KOHLSCHREIBER, Philipp (GER) 24

25 WAWRINKA, Stan (SUI) 25

26 SHAPOVALOV, Denis (CAN) 26

27 MANNARINO, Adrian (FRA) 27

28 RAONIC, Milos (CAN) 28

29 KRAJINOVIC, Filip (SRB) 29

30 DZUMHUR, Damir (BIH) 30

31 RUBLEV, Andrey (RUS) 31

32 GASQUET, Richard (FRA) 32

33 LOPEZ, Feliciano (ESP) 33

34 MULLER, Gilles (LUX) 34

35 VERDASCO, Fernando (ESP) 35

36 RAMOS-VINOLAS, Albert (ESP) 36

37 TSONGA, Jo-Wilfried (FRA) 37

38 MONFILS, Gael (FRA) 38

39 KHACHANOV, Karen (RUS) 39

40 TSITSIPAS, Stefanos (GRE) 40

41 CORIC, Borna (CRO) 41

42 FERRER, David (ESP) 42

43 MAYER, Leonardo (ARG) 43

44 HAASE, Robin (NED) 44

45 MURRAY, Andy (GBR) 45

46 SUGITA, Yuichi (JPN) 46

47 JOHNSON, Steve (USA) 47

48 SOUSA, Joao (POR) 48

49 GOJOWCZYK, Peter (GER) 49

50 PAIRE, Benoit (FRA) 50

51 SEPPI, Andreas 51

52 ZVEREV, Mischa (GER) 52

53 MEDVEDEV, Daniil (RUS) 53

54 DOLGOPOLOV, Alexandr (UKR) 54

55 SANDGREN, Tennys (USA) 55

56 HARRISON, Ryan (USA) 56

57 DONALDSON, Jared (USA) 57

58 MILLMAN, John (AUS) 58

59 JARRY, Nicolas (CHI) 59

60 FUCSOVICS, Marton (HUN) 60

61 TIAFOE, Frances (USA) 61

62 BENNETEAU, Julien (FRA) 62

63 JAZIRI, Malek (TUN) 63

64 BEDENE, Aljaz (SLO) 64

65 BASILASHVILI, Nikoloz (GEO) 65

66 DELBONIS, Federico (ARG) 66

67 NISHIOKA, Yoshihito (JPN) PR 66

68 STRUFF, Jan-Lennard (GER) 67

69 LAJOVIC, Dusan (SRB) 68

70 MARTERER, Maximilian (GER) 69

71 FRITZ, Taylor (USA) 70

72 GARCIA-LOPEZ, Guillermo (ESP) 71

73 LU, Yen-Hsun (TPE) PR 71

74 CECCHINATO, Marco 72

75 EBDEN, Matthew (AUS) 73

76 LORENZI, Paolo 74

77 SIMON, Gilles (FRA) 75

78 CUEVAS, Pablo (URU) 76

79 CARBALLES BAENA, Roberto (ESP) 77

80 DONSKOY, Evgeny (RUS) 78

81 VESELY, Jiri (CZE) 79

82 DANIEL, Taro (JPN) 80

83 PELLA, Guido (ARG) 81

84 BASIC, Mirza (BIH) 82

85 BAGHDATIS, Marcos (CYP) 83

86 KICKER, Nicolas (ARG) 84

87 THOMPSON, Jordan (AUS) 85

88 CHARDY, Jeremy (FRA) 86

89 HERBERT, Pierre-Hugues (FRA) 87

90 POSPISIL, Vasek (CAN) 88

91 TROICKI, Viktor (SRB) 89

92 MAYER, Florian (GER) 90

93 KUKUSHKIN, Mikhail (KAZ) 91

94 BERANKIS, Ricardas (LTU) 92

95 KARLOVIC, Ivo (CRO) 93

96 BHAMBRI, Yuki (IND) 94

97 COPIL, Marius (ROU) 95

98 BERRETTINI, Matteo 96

99 ALBOT, Radu (MDA) 97

100 ISTOMIN, Denis (UZB) 98

101 YOUZHNY, Mikhail (RUS) 99

102 LACKO, Lukas (SVK) 100

103 ZEBALLOS, Horacio (ARG) 101

104 NORRIE, Cameron (GBR) 102

Le alternative

1 DJERE, Laslo (SRB) 103

2 STEBE, Cedrik-Marcel (GER) 104

3 SELA, Dudi (ISR) 105

4 ANDUJAR, Pablo (ESP) PR 105

5 DUCKWORTH, James (AUS) PR 105

6 DE MINAUR, Alex (AUS) 106

7 ELIAS, Gastao (POR) 107

8 MCDONALD, Mackenzie (USA) 108

9 ANDREOZZI, Guido (ARG) 109

10 FRATANGELO, Bjorn (USA) 110

11 BEMELMANS, Ruben (BEL) 111

12 MELZER, Gerald (AUT) 112

13 KUDLA, Denis (USA) 114

14 FABBIANO, Thomas 115

15 MAHUT, Nicolas (FRA) 116

16 KLIZAN, Martin (SVK) 117

17 SMYCZEK, Tim (USA) 118

18 IVASHKA, Ilya (BLR) 119

19 SOUSA, Pedro (POR) 120

20 RAMANATHAN, Ramkumar (IND) 121

21 YMER, Elias (SWE) 122

22 HANFMANN, Yannick (GER) 123

23 MONTEIRO, Thiago (BRA) 124

24 POLANSKY, Peter (CAN) 125

25 SONEGO, Lorenzo 126

26 HEMERY, Calvin (FRA) 127

27 MADEN, Yannick (GER) 128

28 STAKHOVSKY, Sergiy (UKR) 129

29 BOLELLI, Simone 130

30 OFNER, Sebastian (AUT) 131

31 DUTRA SILVA, Rogerio (BRA) 132

32 MMOH, Michael (USA) 133

33 HALYS, Quentin (FRA) 134

34 GRANOLLERS, Marcel (ESP) 135

35 YOUNG, Donald (USA) 137

36 ZOPP, Jurgen (EST) 138

37 DELLIEN, Hugo (BOL) 139

38 LAAKSONEN, Henri (SUI) 140

39 BUBLIK, Alexander (KAZ) 141

40 VATUTIN, Alexey (RUS) 142

41 MOUTET, Corentin (FRA) 143

42 OPELKA, Reilly (USA) 144

43 TRAVAGLIA, Stefano 145

44 AREVALO, Marcelo (ESA) 146

45 KOVALIK, Jozef (SVK) 147

46 KOKKINAKIS, Thanasi (AUS) 148

47 BROWN, Dustin (GER) 149

48 MENENDEZ-MACEIRAS, Adrian (ESP) 150

L’entry-list del tabellone femminile – Wimbledon 2018

1 HALEP, Simona (ROU) 1

2 WILLIAMS, Serena (USA) SR 1

3 WOZNIACKI, Caroline (DEN) 2

4 MUGURUZA, Garbine (ESP) 3

5 SVITOLINA, Elina (UKR) 4

6 OSTAPENKO, Jelena (LAT) 5

7 PLISKOVA, Karolina (CZE) 6

8 GARCIA, Caroline (FRA) 7

9 KVITOVA, Petra (CZE) 8

10 WILLIAMS, Venus (USA) 9

11 STEPHENS, Sloane (USA) 10

12 GOERGES, Julia (GER) 11

13 KERBER, Angelique (GER) 12

14 KEYS, Madison (USA) 13

15 KASATKINA, Daria (RUS) 14

16 VANDEWEGHE, Coco (USA) 15

17 MERTENS, Elise (BEL) 16

18 BARTY, Ashleigh (AUS) 17

19 BERTENS, Kiki (NED) 18

20 RYBARIKOVA, Magdalena (SVK) 19

21 SEVASTOVA, Anastasija (LAT) 20

22 OSAKA, Naomi (JPN) 21

23 KONTA, Johanna (GBR) 22

24 SUAREZ NAVARRO, Carla (ESP) 23

25 GAVRILOVA, Daria (AUS) 24

26 KONTAVEIT, Anett (EST) 25

27 STRYCOVA, Barbora (CZE) 26

28 ZHANG, Shuai (CHN) 27

29 RADWANSKA, Agnieszka (POL) 28

30 SHARAPOVA, Maria (RUS) 29

31 MLADENOVIC, Kristina (FRA) 30

32 PAVLYUCHENKOVA, Anastasia (RUS) 31

33 BUZARNESCU, Mihaela (ROU) 32

34 SIEGEMUND, Laura (GER) SR 32

35 CORNET, Alize (FRA) 33

36 MARTIC, Petra (CRO) 34

37 MAKAROVA, Ekaterina (RUS) 35

38 CIBULKOVA, Dominika (SVK) 36

39 BABOS, Timea (HUN) 37

40 PENG, Shuai (CHN) 38

41 SAKKARI, Maria (GRE) 39

42 TSURENKO, Lesia (UKR) 40

43 BEGU, Irina-Camelia (ROU) 41

44 KUZNETSOVA, Svetlana (RUS) 42

45 VESNINA, Elena (RUS) 43

46 COLLINS, Danielle (USA) 44

47 CIRSTEA, Sorana (ROU) 45

48 VAN UYTVANCK, Alison (BEL) 46

49 KRUNIC, Aleksandra (SRB) 47

50 SABALENKA, Aryna (BLR) 48

51 HSIEH, Su-Wei (TPE) 49

52 VEKIC, Donna (CRO) 50

53 KANEPI, Kaia (EST) 51

54 SASNOVICH, Aliaksandra (BLR) 52

55 DIYAS, Zarina (KAZ) 53

56 SAFAROVA, Lucie (CZE) 54

57 GIORGI, Camila (ITA) 55

58 BELLIS, Catherine (USA) 56

59 SINIAKOVA, Katerina (CZE) 57

60 WITTHOEFT, Carina (GER) 58

61 HERCOG, Polona (SLO) 59

62 STOSUR, Samantha (AUS) 60

63 NICULESCU, Monica (ROU) 61

64 PUIG, Monica (PUR) 62

65 BACSINSZKY, Timea (SUI) 63

66 MARIA, Tatjana (GER) 64

67 BOGDAN, Ana (ROU) 65

68 KOZLOVA, Kateryna (UKR) 66

69 LINETTE, Magda (POL) 67

70 TOMLJANOVIC, Ajla (AUS) 68

71 FLIPKENS, Kirsten (BEL) 69

72 PLISKOVA, Kristyna (CZE) 70

73 TOWNSEND, Taylor (USA) 71

74 BENCIC, Belinda (SUI) 72

75 PERA, Bernarda (USA) 73

76 ERRANI, Sara (ITA) 74

77 PARMENTIER, Pauline (FRA) 75

78 VICKERY, Sachia (USA) 76

79 LAPKO, Vera (BLR) 77

80 SCHMIEDLOVA, Anna Karolina (SVK) 78

81 BONDARENKO, Kateryna (UKR) 79

82 WANG, Yafan (CHN) 80

83 VIKHLYANTSEVA, Natalia (RUS) 81

84 AZARENKA, Victoria (BLR) 82

85 BRADY, Jennifer (USA) 83

86 KUZMOVA, Viktoria (SVK) 84

87 MCHALE, Christina (USA) 85

88 WATSON, Heather (GBR) 86

89 CEPEDE ROYG, Veronica (PAR) 87

90 LEPCHENKO, Varvara (USA) 88

91 ZHENG, Saisai (CHN) SR 88

92 HADDAD MAIA, Beatriz (BRA) 89

93 VONDROUSOVA, Marketa (CZE) 90

94 WANG, Qiang (CHN) 91

95 KENIN, Sofia (USA) 92

96 PUTINTSEVA, Yulia (KAZ) 93

97 NARA, Kurumi (JPN) 94

98 ARRUABARRENA, Lara (ESP) 95

99 PETERSON, Rebecca (SWE) 96

100 LARSSON, Johanna (SWE) 97

101 KUMKHUM, Luksika (THA) 98

102 BRENGLE, Madison (USA) 99

103 VOEGELE, Stefanie (SUI) 100

104 WICKMAYER, Yanina (BEL) 101

105 ALEXANDROVA, Ekaterina (RUS) 102

106 ALLERTOVA, Denisa (CZE) 103

107 KONJUH, Ana (CRO) 104

108 RISKE, Alison (USA) 105

Foto: profilo twitter Federtennis