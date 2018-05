Tennis, WTA Madrid 2018: i risultati di domenica 6 maggio. Halep e Wozniacki al secondo turno, vittorie per Azarenka e Sharapova

In programma, quest’oggi, ben 20 incontri nel tabellone femminile del torneo di Madrid. Una seconda giornata che ha visto scendere in campo tante protagoniste del circuito WTA. Andiamo ad analizzare quel che di interessante è accaduto sulla terra rossa spagnola.

Osservate speciali, in questo esordio, le prime due giocatrici del mondo: la rumena Simona Halep e la danese Caroline Wozniacki. La n.1 del ranking si è sbarazzata in meno di un’ora di gioco della russa Ekaterina Makarova (n.32 del mondo) con il punteggio di 6-1 6-0. Un dominio incontrastato della Halep che, con il suo tennis “arrotato“, non ha dato scampo alla rivale. Per la testa di serie n.1 ci sarà un secondo turno tutt’altro che agevole contro la n.19 del ranking Elise Mertens, trionfatrice a Lugano e Marrakech (terra battuta).

Wozniacki con un po’ più di fatica, ma pur sempre in due set, ha superato l’australiana Daria Gavrilova 6-3 6-1, esibendo il suo solito rovescio bimane d’alta scuola, efficace anche su questa superficie. Per la vincitrice degli Australian Open 2018, il draw riserva il confronto con l’australiana Ashleigh Barty (n.18 WTA), carnefice di Sara Errani nel primo turno.

Rispondono presente anche Petra Kvitova e Garbine Muguruza. La ceca (n.10 del mondo), devastante da fondo, ha preso letteralmente a pallate l’ucraina Lesia Tsurenko, aggiudicandosi l’incontro con il punteggio di 6-1 6-2. Una prova convincente per lei che affronterà nel prossimo round la portoricana Monica Puig (n.69 del mondo). Stessa storia, stesso mare per la testa di serie n.3, padrona di casa. 6-4 6-3 per lei contro la cinese Shuai Peng (n.39 del ranking). Un match gestito in lungo ed in largo dalla campionessa spagnola, che affronterà ora la croata Donna Vekic (n.49 del mondo).

Bene anche le due ex n.1 Vika Azarenka e Maria Sharapova. La bielorussa, con duplice 6-3, ha superato la serba Aleksandra Krunic (n.52 del ranking) dimostrando che, nonostante le vicissitudini legali riguardanti la custodia di suo figlio, il proprio tennis è sempre un bel vedere. Si prospetta un secondo turno di fuoco vista la sfida con la testa di serie n.6 Karolina Pliskova. Per quanto concerne la russa, vittoria “comoda” contro la rumena, n.37 del mondo, Mihaela Buzarnescu, 6-4 6-1 e prossimo confronto con un’altra rappresentante della Romania, ovvero Irina-Camelia Begu (n.36 del ranking), capace di superare la campionessa 2017 del Roland Garros Jelena Ostapenko.

I RISULTATI DI DOMENICA 6 MAGGIO – WTA MADRID 2018

11:10 Finale Cirstea S. (Rou) 2 6 2 6 Siniakova K. (Cze) 1 4 6 4 11:10 Finale Gavrilova D. (Aus) 0 3 1 Wozniacki C. (Den) 2 6 6 11:10 Finale Puig M. (Pur) 2 6 2 6 Diyas Z. (Kaz) 1 4 6 2 11:10 Finale Stosur S. (Aus) 2 6 62 6 Pavlyuchenkova A. (Rus) 1 1 77 3 12:25 Finale Sabalenka A. (Blr) 1 4 6 3 Pera B. (Usa) 2 6 2 6 13:00 Finale Halep S. (Rou) 2 6 6 Makarova E. (Rus) 0 1 0 13:25 Finale Sevastova A. (Lat) 2 6 4 6 Schmiedlova A. K. (Svk) 1 3 6 3 13:45 Finale Strycova B. (Cze) 0 3 3 Suarez Navarro C. (Esp) 2 6 6 14:30 Finale Krunic A. (Srb) 0 3 3 Azarenka V. (Blr) 2 6 6 15:35 Finale Buzarnescu M. (Rou) 0 4 1 Sharapova M. (Rus) 2 6 6 15:50 Finale Zhang S. (Chn) 2 6 7 Osaka N. (Jpn) 0 1 5 16:15 Finale Muguruza G. (Esp) 2 6 6 Peng S. (Chn) 0 4 2 16:15 Finale Stephens S. (Usa) 2 6 6 Soler-Espinosa S. (Esp) 0 3 2 16:25 Finale Errani S. (Ita) 0 1 4 Barty A. (Aus) 2 6 6 17:15 Finale Sorribes Tormo S. (Esp) 2 7 6 Keys M. (Usa) 0 5 2 17:25 Finale Collins D. R. (Usa) 0 5 2 Sasnovich A. (Blr) 2 7 6 17:55 Finale Pliskova Kr. (Cze) 2 6 6 Vikhlyantseva N. (Rus) 0 4 4 18:00 Finale Vekic D. (Cro) 2 6 6 Garcia-Perez G. (Esp) 0 2 4 18:20 Finale Kvitova P. (Cze) 2 6 6 Tsurenko L. (Ukr) 0 1 2 18:55 Finale Van Uytvanck A. (Bel) 0 4 4 Mertens E. (Bel) 2 6 6 19:15 Finale Rybarikova M. (Svk) 0 3 5 Konta J. (Gbr) 2 6 7













CLICCA QUI PER TUTTE LE NEWS SUL TENNIS

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: profilo twitter WTA