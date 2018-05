Tennis, Masters1000 Madrid 2018: INCREDIBILE, Rafael Nadal ha perso! Thiem firma l’impresa della vita e interrompe una serie record

Anche Rafael Nadal ha il suo incubo: l’austriaco Dominic Thiem ha interrotto la striscia di 50 set consecutivi vinti dall’iberico su terra rossa e lo ha estromesso nei quarti di finale del torneo Masters 1000 di Madrid. Thiem aveva eliminato Nadal anche nella scorsa edizione degli Internazionali d’Italia, e nel novello tabellone capitolino i due potrebbero incrociarsi molto presto.

A Roma lo scorso anno nei quarti di finale finì 6-4 6-3 in un’ora e 50 minuti, oggi l’austriaco si è imposto con il punteggio di 7-5 6-3 in un’ora e 57 minuti. Nel primo set l’iberico ha perso il servizio una prima volta nel settimo gioco spedendo l’avversario avanti 4-3 e servizio, ma Thiem al momento di servire per il set, sul 5-4, si è fatto controbreakare dopo non aver sfruttato un set point. Il maiorchino però, in giornata no, ha perso nuovamente il servizio nell’undicesimo gioco, mandando ancora l’austriaco a servire per il set. Thiem non si è fatto sfuggire la seconda occasione, portando a casa la prima partita ed interrompendo così il record di 50 set consecutivi vinti su terra rossa (migliorato comunque il precedente primato di McEnroe).

Nella seconda frazione il maiorchino è andato ancora a corrente alternata: perso il servizio nel terzo game, poi non ha sfruttato due opportunità per il controbreak immediato. Aggancio soltanto rimandato: nel sesto gioco Thiem ha perso il servizio riequilibrando la contesa sul 3-3. Per lo spagnolo si è trattato però del canto del cigno: l’austriaco ha trovato addirittura altri due break chiudendo 6-3 e detronizzando Nadal. L’elvetico Roger Federer, infatti, senza giocare (ha saltato ancora tutta la stagione sulla terra rossa), torna ad essere numero uno al mondo, poiché lo spagnolo non ha difeso i punti della vittoria madrilena dello scorso anno.













