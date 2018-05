Tennis, Internazionali d’Italia Roma 2018: le speranze degli italiani nel tabellone maschile. Fabio Fognini la punta di diamante

Sono al momento quattro, ma diventeranno sicuramente almeno cinque gli italiani certi di partecipare al tabellone principale di singolare maschile degli Internazionali d’Italia di tennis: l’unico a rientrare direttamente in tabellone grazie al ranking è stato, manco a dirlo, Fabio Fognini. Per gli altri quattro sono state necessarie delle wild card, che sono andate a Paolo Lorenzi, Andreas Seppi, Matteo Berrettini, e al vincitore delle prequalificazioni. Va ricordato che questo torneo mette in palio anche ben quattro wild card per prendere parte alle qualificazioni.

Tornando al tabellone principale, è fuori dubbio che l’indiziato numero uno per fare più strada possibile sia Fabio Fognini: il ligure, rientrato stabilmente tra i primi venti al mondo, se in giornata di grazia, può battere chiunque. Alle sue spalle, Paolo Lorenzi, che finalmente ha interrotto la serie di sconfitte dopo l’infortunio, centrando la vittoria numero 100 nel circuito maggiore.

Andreas Seppi sa giocare molto bene sulla terra battuta, ed in particolare su quella del Foro, mentre Matteo Berrettini ha un compito arduo, anche alla luce degli ultimi risultati, non propriamente eccellenti, che lo hanno fatto scivolare fuori dalla top 100 mondiale. L’ultima wild card andrà al vincitore delle prequalificazioni, nelle quali sono rimasti in 8 in gara.

Molto conterà dal sorteggio, ma di certo, come detto, la nostra punta di diamante sarà Fabio Fognini: il ligure avrà il compito di portare in alto il Tricolore sino alla fine della competizione. Per gli altri la consapevolezza di dover sfruttare al massimo le poche occasioni che avranno ancora a disposizione .

Foto: Profilo Twitter Fabio Fognini

roberto.santangelo@oasport.it