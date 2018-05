Taekwondo, Grand Prix Roma 2018: i convocati dell’Italia ai raggi X. Vito Dell’Aquila e Daniela Rotolo le punte

Questo fine settimana Roma ospiterà il primo Grand Prix di taekwondo della stagione, uno degli eventi internazionali più importanti dell’anno. Gli azzurri cercheranno di essere grandi protagonisti davanti al pubblico di casa, in una competizione che vedrà impegnati i migliori atleti del mondo. Andiamo quindi ad analizzare i convocati dell’Italia ai raggi X.

UOMINI

Vito Dell’Aquila -58 kg: l’astro nascente del movimento azzurro è pronto ad un altro grande risultato. In questa stagione sono arrivate le vittorie agli Open di Egitto e Germania, il secondo posto alla Presidents Cup e soprattutto la medaglia di bronzo agli Europei di Kazan. Questi risultati sono stati ottenuti però nei -54 kg, quindi ora dovrà dimostrare di poter lottare con i migliori anche nella categoria olimpica. Sulla carta possiede tutte le qualità per riuscirsi e salire sul podio.

Antonio Flecca -58 kg: tanti risultati importanti nelle categorie giovanili e buoni piazzamenti negli Open della scorsa stagione. Per ora gli manca il grande acuto tra i senior e in questa stagione non ha brillato particolarmente, ma potrebbe rifarsi.

Claudio Treviso -68 kg: il veterano della Nazionale è pronto a riprendersi un posto da protagonista e dopo essere uscito a bocca asciutta dagli Europei andrà a caccia del podio a Roma. In questa stagione è arrivato il secondo posto in Egitto, che dimostra ancora la sua competitività.

Simone Alessio -68 kg: altro giovanissimo talento che ha mostrato ottimi colpi. Nel 2017 conquistò il titolo europeo junior e quest’anno è arrivato il primo podio tra i senior allo Slovenia Open. Un ragazzo quindi in continua crescita che avrà un’occasione importante in un torneo di questo livello.

Roberto Botta -80 kg: due vittorie e due terzi posti nei tornei Open nell’ultimo anno hanno dimostrato le sue qualità. Ora è giunto il momento di trovare l’acuto anche in un Grand Prix e la cornice di Roma è il luogo perfetto per realizzarlo.

Ivan Scala -80 kg: dei buoni piazzamenti negli Open gli hanno permesso di ottenere questa convocazione, ora dovrà dimostrare sul tatami di essere all’altezza dei rivali.

Matteo Milani +80 kg: agli Europei ha sfiorato il podio, fermandosi ai quarti di finale. Un risultato che ha confermato le qualità mostrare nei tornei dello scorso anno e sembra pronto per il definitivo salto di qualità.

DONNE

Erica NICOLI -49 kg: il 2016 era stato un anno magico per lei, poi un inofrtunio ha interrotto la sua scalata. Ha bisogno un buon risultato per ritrovare fiducia nei propri mezzi.

Sarah Al Halwani -49 kg: reduce da buone prestazioni nei tornei G1 e G2, cercherà di mettersi in luce nel primo Grand Prix della sua carriera.

Natalia D’Angelo -57 kg: in Egitto ha ritrovato il podio, dimostrando che i tanti risultati di rilievo nel 2016 non erano certo causali. Possiede le qualità per arrivare fino in fondo, anche se non è la sua categoria abituale.

Daniela Rotolo -67 kg: l’altra grande punta dell’Italia per questo evento. Il bronzo agli Europei ha confermato tutto il suo talento e dopo diversi piazzamenti di prestigio nei Grand Prix è pronta finalmente a centrare il podio. Ha soli 20 anni ma vuole già prendersi un posto da protagonista tra le migliori al mondo.

Cristiana Rizzelli -67 kg: tantissimi podi ottenuti negli Open dell’ultimo biennio e ora è giunto il momento per il grande acuto anche nel Grand Prix. Il talento non le manca, ma deve trovare quel guizzo per superare avversarie di primo livello.

Maristella Smiraglia +67 kg: atleta costantemente ai vertici e la vittoria in Egitto ha confermato le sue doti. L’obbiettivo deve essere quello di salire sul podio dopo un europeo non particolare men brillante.

Laura Giacomini +67 kg: anche lei ha ottenuto grandi risultati nell’ultimo biennio, ma è mancato l’acuto agli Europei. A Roma avrà la possibilità di rifarsi.

Dalila D’Ambra +67 kg: una ragazza in forte crescita, reduce da ottimi piazzamenti nei tornei G-2, questa sarà l’occasione di testarsi con le migliori del mondo.

alessandro.farina@oasport.it

Twitter: @Alefarina18

Foto: Facebook