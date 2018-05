Squash, Europei a squadre 2018: la Francia conquista il titolo maschile, all’Inghilterra quello femminile

La città polacca di Wrocław ha ospitato questa settimana i tornei di prima e seconda divisione validi per i Campionati Europei a squadre di squash 2018, competizione che ha visto l’Italia maschile terminare al terzo posto nella serie cadetta (clicca qui per saperne di più).

Pronostici pienamente rispettati per quanto riguarda i titoli continentali, per i quali si è ancora una volta avuta una doppia sfida tra Francia ed Inghilterra. Partiamo dal settore maschile, dove i Bleus hanno conquistato il terzo trionfo nelle ultime quattro edizioni della rassegna, guidati come sempre dal veterano Grégory Gaultier, vincitore per 3-0 su Nick Matthew in una sfida tra due giocatori già numero uno del mondo. Leader del ranking mondiale lo è stato anche James Willstrop, travolto però per 3-0 da un ritrovato Mathieu Castagnet, di nuovo sui suoi livelli dopo un anno perso tra gli infortuni. Daryl Selby ha riacceso le speranze inglesi con un 3-0 su Lucas Serme: la Francia si è allora affidata al giovane Baptiste Masotti, classe 1995, costretto ad entrare in gioco dopo l’infortunio del più esperto Grégoire Marche. Battuto nel primo set da Declan James per 11-8, Masotti ha strappato il secondo per 11-9, regalando alla Francia la certezza del titolo.

Notevole il torneo disputato dalla Spagna, condotta dal trentacinquenne Borja Golán, che ha battuto con un netto 4-0 la Germania di Simon Rösner nel match per il terzo posto, risultato che ha regalato alla nazionale iberica la sua prima medaglia di sempre nel torneo continentale.

Nel settore femminile, l’Inghilterra ha raggiunto il quarantesimo titolo in quarantuno edizioni del torneo (unica sconfitta nel 2010, quando si imposero i Paesi Bassi), battendo la Francia per la quinta volta consecutiva. La vittoria per 3-0 di Camille Serme ai danni di Laura Massaro nella sfida tra le due numero uno non è servita a ribaltare i pronostici della vigilia. Alison Waters e Victoria Lust, infatti, si sono entrambe imposte per 3-0 rispettivamente su Coline Aumard e Melissa Alves.

Primo podio nella storia del torneo per il Belgio, che nel match per la medaglia di bronzo ha vinto per 2-0 il derby con i Paesi Bassi, grazie alle vittorie delle sorelle Nele e Tinne Gilis.

Immagine: Fédération Française de Squash