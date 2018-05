Pentathlon, Coppa del Mondo Kecskemet 2018: la finale maschile va al sudcoreano Jun Woongtae

Nella finale maschile della tappa magiara della Coppa del Mondo di pentathlon, senza azzurri tra i magnifici 36, si impone il sudcoreano Jun Woongtae, che a Kecskemet precede il bielorusso Ilya Palazkov ed il magiaro Bence Demeter, il quale soffia il podio al transalpino Jean Baptiste Mourcia in volata.

Il sudcoreano è partito forte, dominando la prova di scherma con 23 assalti vinti e 12 persi (238 punti), puntellando poi la vetta della classifica grazie al terzo crono nel nuoto, conclusa in 2’01″84 (307). Buona prestazione del pentatleta nella prova di equitazione, chiusa con un solo ostacolo abbattuto (7 penalità, 293 punti totali), infine laser run in totale controllo (16° crono complessivo in 11’41″38) per chiudere a quota 1437, con 11″ di vantaggio sul secondo classificato.

Piazza d’onore per il bielorusso Ilya Palazkov, con 1426 punti, che vede premiata la sua costanza di rendimento in tutte le prove, coronata da una buona prestazione nel laser run che gli ha permesso di rimontare fino al secondo posto, con 3″ sugli atleti che si sono giocati fin sul traguardo l’ultimo gradino del podio.

Il padrone di casa Bence Demeter ha infatti beffato il transalpino Jean Baptiste Mourcia, autore di un gran crono nel laser run (miglior parziale), battendolo per appena 48 centesimi di secondo. Più staccati tutti gli altri contendenti. Domani conclusione della tappa ungherese con la staffetta mista: l’Italia, che ha vinto questa prova nelle prime due occasioni, schiererà Matteo Cicinelli ed Irene Prampolini.













Foto: FIPM

