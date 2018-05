Pallanuoto, A1 2018: il programma e gli orari della Final Six scudetto a Siracusa. Come seguire le sfide in TV

Tutto pronto per l’appuntamento più importante del campionato di pallanuoto di A1 maschile: le Final Six scudetto che quest’anno si disputeranno a Siracusa. In attesa di definire il tabellone, con l’ultima giornata della regular season da disputare, andiamo a scoprire il programma e gli orari dei match decisivi.

Venerdì 25 maggio

Quarti di finale

3a CLASSIFICATA-6a CLASSIFICATA (ore 18) Diretta Waterpolo Channel

4a CLASSIFICATA-5a CLASSIFICATA (ore 20) Diretta Waterpolo Channel

Sabato 26 maggio

Playout salvezza

LAZIO-REALE MUTUA TORINO 81 (ore 14) Diretta Waterpolo Channel

BOGLIASCO BENE-TRIESTE (ore 15:30) Diretta Waterpolo Channel

Semifinali Scudetto

PRO RECCO-Vincente 4a CLASSIFICATA-5a CLASSIFICATA (ore 17) Diretta tv RaiSport

2a CLASSIFICATA-Vincente 3a CLASSIFICATA-6a CLASSIFICATA (ore 18:30) Diretta tv RaiSport

FINALE 5° POSTO (ore 20) Diretta Waterpolo Channel

Domenica 27 maggio

FINALE 3° POSTO (ore 13) Diretta Waterpolo Channel

FINALE PLAYOUT SALVEZZA (ore 14:30) Diretta Waterpolo Channel

FINALE SCUDETTO (ore 16) Diretta tv RaiSport













Foto: Renzo Brico