LIVE Tennis, Internazionali Roma 2018 in DIRETTA: in corso i primi singolari. Attesa per gli italiani: tra poco Camilla Rosatello in campo

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della seconda giornata degli Internazionali d’Italia 2018 di tennis sulla terra rossa del Foro Italico.

Tanta Italia in questo day-2. Fabio Fognini farà il suo esordio sul Centrale affrontando, non prima delle 19.30, il francese, ex top10, Gael Monfils. Non si profila un incontro semplice per il nostro portacolori. Sulla Next Gen Arena sarà la volta di Francesca Schiavone che, nel quarto incontro, affronterà la slovacca Dominika Cibulkova ed anche in questo caso il pronostico è favorevole alla rivale dell’italiana, presente nel main draw grazie ad una wild card speciale concessa dalla WTA.

Sul Pietrangeli assisteremo poi all’esordio di Roberta Vinci che giocherà per l’ultima volta in un torneo del circuito prima di ritirarsi. La pugliese se la vedrà, nel terzo match, contro la lucky loser Aleksandra Krunic. A seguire vedremo Marco Cecchinato (wild card) contro l’uruguaiano Pablo Cuevas e Matteo Berrettini (wild card) contro il qualificato statunitense Frances Tiafoe, grande interprete del cemento.

Sul campo 1 toccherà, nella seconda partita in programma, alla wild card Camilla Rosatello, che affronterà la qualificata estone Kaia Kanepi. Infine nel doppio vedremo Errani/Trevisan contro le cinesi Peng/Wang e Chiesa/Matteucci opposte all’americana King ed alla slovena Srebotnik.

OASport vi offrirà la DIRETTA LIVE della seconda giornata degli Internazionali d’Italia 2018 di tennis sulla terra rossa del Foro Italico: cronaca in tempo reale ed aggiornamenti costanti. Si comincia alle ore 11.00. Buon divertimento!

Clicca qui per leggere il programma completo di giornata – Clicca qui per sapere quali saranno gli italiani in gioco













CLICCA F5 (SU DESKTOP) O REFRESH (SUL TUO DISPOSITIVO MOBILE/TABLET) PER AGGIORNARE LA PAGINA

12.03 Haase opera il controbreak e si porta 3-2 contro Medvedev.

11.57 Set Martic! La croata conquista il primo parziale contro l’ucraina Lesia Tsurenko.

11.56 Parte forte Medvedev anche nel secondo parziale: 2-1 e servizio per il russo, avanti già di una partita.

11.55 Bedene chiude 6-4 con Muller dopo aver annullato tre palle break consecutive per il 5-5.

11.50 Lo imita subito Pablo Carreno Busta, che si impone 6-4 su Donaldson.

11.48 il primo a conquistare il set è il russo Daniil Medvedeev, che chiude 6-3 contro Robin Haase.

11.43 Anche Muller recupera un break e va a servire per rimanere nel set sul 3-5 contro Bedene.

11.38 La croata Petra Martic è sul 3-0 non pesante sull’ucraina Lesia Tsurenko, mentre Carreno Busta non chiude e Donaldson recupera un break andando a servire per rimanere nel set sul 3-5.

11.34 Medvedev avanti 4-2 su Haase, mentre sono più combattuti i game dei due incontri del tabellone femminile.

11.30 Bedene vola 5-1 su Muller, identico punteggio per Carreno Busta su Donaldson.

11.26 Bedene conferma il break, mentre Donaldson si sblocca:1-4.

11.22 Vola rapidamente sul 4-0 Carreno Busta contro Donaldson.

11.20 Lo sloveno Aljaz Bedene opera il break sul lussemburghese Gilles Muller: 2-1 e servizio.

11.15 Lo spagnolo Pablo Carreno Busta opera il break in apertura sul NextGen statunitense Jared Donaldson.

11.10 In corso al momento 5 incontri di singolare (3 maschile, 2 femminile) e 2 doppi femminili. Intanto Konta tiene il servizio in apertura contro Rybarikova.

11.05 Nei primi match di giornata non ci saranno italiani impegnati,l’incontro sulla carta più interessante è quello che vede opposte la britannica Johanna Konta alla slovacca Magdalena Rybarikova.

11.00 Stanno per iniziare gli incontri!

10.55 Sul campo 1 toccherà, nella seconda partita in programma, alla wild card Camilla Rosatello, che affronterà la qualificata estone Kaia Kanepi. Infine nel doppio vedremo Errani/Trevisan contro le cinesi Peng/Wang e Chiesa/Matteucci opposte all’americana King ed alla slovena Srebotnik.

10.50 Sul Pietrangeli assisteremo poi all’esordio di Roberta Vinci che giocherà per l’ultima volta in un torneo del circuito prima di ritirarsi. La pugliese se la vedrà, nel terzo match, contro la lucky loser Aleksandra Krunic. A seguire vedremo Marco Cecchinato (wild card) contro l’uruguaiano Pablo Cuevas e Matteo Berrettini (wild card) contro il qualificato statunitense Frances Tiafoe, grande interprete del cemento.

10.45 Tanta Italia in questo day-2. Fabio Fognini farà il suo esordio sul Centrale affrontando, non prima delle 19.30, il francese, ex top10, Gael Monfils. Non si profila un incontro semplice per il nostro portacolori. Sulla Next Gen Arena sarà la volta di Francesca Schiavone che, nel quarto incontro, affronterà la slovacca Dominika Cibulkova ed anche in questo caso il pronostico è favorevole alla rivale dell’italiana, presente nel main draw grazie ad una wild card speciale concessa dalla WTA.

10.40 Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della seconda giornata degli Internazionali d’Italia 2018 di tennis sulla terra rossa del Foro Italico.

Foto: profilo twitter Federtennis