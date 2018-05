LIVE Tennis, Internazionali Roma 2018 in DIRETTA. Nadal-Zverev e Halep-Svitolina saranno le finali

Buongiorno e benvenuti alla diretta live testuale integrale della settima giornata degli Internazionali d’Italia di tennis: è tempo di semifinali a Roma. Un evergreen come Nadal-Djokovic, una grande sfida quale Halep-Sharapova: nella giornata di oggi i match su Centrale e Pietrangeli inizieranno alle ore 12.00.

Sul Centrale spazio ai tornei di singolare e, in serata, ad un match di doppio; sul Pietrangeli sarà la volta degli altri tre incontri di doppio. Si inizia alle ore 12.00, con lo start di Svitolina-Kontaveit e di Atawo/Groenefeld-Sestini Hlavackova/Strycova. Buon divertimento con la diretta live testuale in tempo reale di OA Sport. (Foto: Alessio Marini)

Il programma di oggi













CLICCA F5 (SU DESKTOP) O REFRESH (SUL TUO DISPOSITIVO MOBILE/TABLET) PER AGGIORNARE LA PAGINA

Grazie a tutti per averci seguito.

22.34 Zverev ha vinto! 7-6 7-5 per il tedesco che vola in finale, domani super sfida con Nadal.

22.33 Zverev sul 40-15, due match point!

22.32 Zverev sul 30-15, a due punti dalla vittoria.

22.28 Il tedesco è una macchina da guerra, servizio a 0 e 6-5. Ora Cilic servirà per regalarsi il tie-break.

22.26 Cilic non molla, turno di battuta con un solo punto concesso e 5-5.

22.22 Il tedesco non ha problemi sul suo turno in battuta: 5-4 e ora Cilic serve per rimanere in partita.

22.18 Zverev si procura un’altra palla break e la concretizza: 4-4.

22.16 Cilic annulla due palle break consecutive.

22.12 Bella reazione di Zverev che tiene il servizio dal 15-30: 4-3 per Cilic che ora serve per allungare.

22.08 Immediata replica di Cilic che si porta sul 4-2. Il break in apertura sta facendo la differenza.

22.05 Zverev tiene a 0 il proprio turno di battuta: 3-2.

22.03 Cilic tiene a quindici il turno di battuta: 3-1.

22.00 Zverev si salva da 30-15 e vince il game: 2-1.

21.56 Tutto facile per Cilic sul suo turno di battuta, concede solo un punto: 2-0.

21.53 Cilic si riscatta subito e strappa il servizio a Zverev, 50-15 e 1-0.

21.50 INIZIA IL SECONDO SET.

21.45 Zverev ha vinto il primo set! Ha annullato il set-point a Cilic e poi ha piazzato due punti chiudendo un tie-break davvero emozionante per 15-13.

21.41 Sta succedendo di tutto! Zverev annulla, Cilic si procura un alto set-point ma Zverev annulla rubando il servizio: 12-12.

21.39 Terzo set point per Cilic: 11-10.

21.38 Cilic annulla: 10-10.

21.37 Cilic si procura un altro set-poin ma Zverev ancora una volta ribalta la situazione: 10-9.

21.33 Cilic ha un set-point ma Zverev annulla e se ne procura uno, prontamente recuperato dal croato: 8-8.

21.28 Zverev lo annulla.

21.27 Botta e risposta (5-5), poi Zverev tiene il servizio e si porta sul 6-5 guadagnandosi un set-point.

21.25 Partita pazzesca! Zverev infila un altro mini break e vola sul 4-0 ma Cilic non molla, ruba il servizio al rivale per due volte e riesce a pareggiare: 4-4.

21.22 Zverev magistrale. Ruba subito il servizio a Zverev, vince i successivi due punti e si porta sul 3-0 nel tie-break.

21.18 Zverev costretto ai vantaggi ma è bravo a trascinare la partita al tie-break: 6-6.

21.14 Cilic vince il game mettendo a segno cinque punti consecutivi! 6-5, ora Zverev serve per andare al tie-break.

21.13 Cilic annulla anche la terza e si porta in vantaggio.

21.12 Cilic ne annulla due!

21.11 Tre palle break per Zverev!

21.09 Altro giro, altra corsa. Zverev perfetto in battuta e immediato 5-5 concedendo soltanto un punto. Nessuno dei due avversari riesce a fare la differenza sulla battuta dell’avversario. Tie-break nell’aria.

21.04 Cilic perfetto al servizio in questo turno, concede solo un quindici e si porta sul 5-4. Zverev serve per rimanere nel set.

21.00 Ottimo Zverev che dal 30-30 infila due punti consecutivi e impatta: 4-4.

20.57 Tutto facile anche per Cilic sul suo turno di battuta, concede solo un punto: 4-3.

20.55 Zverev tiene ancora il servizio a zero: 3-3.

20.50 Cilic deve annullare una palla break, poi vince al secondo vantaggio: 3-2 per il croato.

20.43 Immediata contro risposta di Zverev che cede un solo punto: 2-2. Per il momento entrambi i giocatori dominano al servizio.

20.39 Cilic concede solo un punto sul suo turno di servizio: 2-1.

20.37 Immediata risposta di Zverev, anche lui tiene la battuta a 0: 1-1.

20.35 Cilic tiene il servizio a 0: 1-0 per il croato.

20.32 INIZIA LA SEMIFINALE.

20.31 Cilic servirà per primo.

20.30 Sta per iniziare la semifinale tra Marin Cilic e Alex Zverev. Chi vince affronterà Rafael Nadal. Il tedesco difende il titolo.

20.01: FINISCE QUI! Esplode di gioia Simona Halep, che vince in rimonta 4-6 6-1 6-4 una partita pazzesca.

20.00 DUE MATCH POINT PER SIMONA HALEP

19.56: Halep va sul 5-4. Masha serve per rimanere nel match

19.53: Pareggia Sharapova! 4-4 nel terzo set

19.48: E’ una partita pazzesca. Altro break Sharapova. La russa accorcia ancora. 4-3

19.45: BREAK HALEP! La rumena torna avanti 4-2

19.44: Subito tre palle break per Halep

19.40: Sharapova vince un game incredibile ed ottiene il break. Halep avanti 3-2, ma serve Masha

19.33: BREAK HALEP! La rumena scappa sul 3-1

19.26: Halep tiene il servizio. 2-1

19.21: Immediato controbreak della rumena. 1-1

19.15: Subito break di Sharapova in apertura di set.

19.13: Riparte il match con il terzo set

19.04: Doppio fallo di Sharapova che fa calare il sipario sul secondo set. 6-1 per Simona Halep

19.01: Halep consolida il vantaggio. 5-1

18.56: arriva l’ennesimo break di Halep. 4-1 per la numero uno del mondo.

18.50: Halep allunga sul 3-1

18.44: Tiene la battuta anche Sharapova che accorcia sul 2-1

18.41: Finalmente Simona Halep tiene il servizio. 2-0 per la numero uno del mondo

18.37: Subito break di Halep. Pazzesco ci sono stati 10 break in 11 game.

18.32: Ricomincia la partita con il secondo set

18.25: PRIMO SET SHARAPOVA! 6-4 per la russa, con Halep che non ha mai tenuto il servizio

18.24: Ovviamente tre palle break per Sharapova e sono anche tre set point

18.21: Rientra in partita Simona Halep. 5-4 ed ora la rumena cerca di tenere per la prima volta il servizio in questo set

18.18: Ennesimo break di Sharapova! 5-3 per la russa

18.12: Con un lungolinea di dritto micidiale, finalmente Maria Sharapova tiene il servizio

18.08: Semplicemente incredibile questa prima mezz’ora di gioco. Altro break. Sharapova pareggia. 3-3

18.00: Nessuna delle due giocatrici riesce a sbloccarsi al servizio. Halep nuovamente avanti per 3-2

17.56: Non si tiene mai il servizio. Altro break. Sharapova pareggia sul 2-2

17.51: Inizio di partita pazzesco. Ci sono tre break nei primi tre game. Halep avanti 2-1

17.48: Arriva l’immediato controbreak da parte di Sharapova.

17.41: C’è subito il break in apertura di Simona Halep

17.37: Comincia la partita con Sharapova al servizio

17.30: In campo per il riscaldamento Simona Halep e Maria Sharapova

17.14: Nadal vince meritatamente ma Djokovic è sulla strada giusta per tornare ai vertici del tennis mondiale

Il rovescio lungolinea di Nadal regala allo spagnolo la finale degli Internazionali di Roma!!! E’ la decima finale per Nadal! 7-6, 6-3

30-40: serve and volley Djokovic

15-40 Ancora errore Djokovic. Due match point Nadal

15-30 In rete il dritto di Djokovic. Errore non procurato

15-15 Nettamente fuori il dritto di Nadal

0-15 Out il dritto lungolinea di Djokovic

5-3: sulla riga il dritto incrociato di Nadal. E’ il dritto vincete numero 21 per il maiorchino!

Vantaggio Nadal: un altro scambio durissimo. Il dritto incrociato dello spagnolo costringe Djokovic all’errore

Parità: Sbaglia il rovescio Nadal

Vantaggio Nadal: Esce il rovescio lungolinea di Djokovic

Parità! Il dritto di Djokovic!!!

Vantaggio Nadal: di poco fuori la risposta di dritto di Djokovic

40-40 Doppio fallo Nadal!

40-30: Scambio durissimo! Attacco micidiale di Nadal e il dritto di Djokovic va in rete

30-30 In corridoio la risposta di rovescio di Djokovic

15-30 Errore Nadal

15-15 Out il passante di rovescio di Nadal

15-0 Esce il dritto di Djokovic

4-3 Si apre il campo con il servizio e mette a segno il dritto Djopkovic che resta aggrappato all’avversario

40-15 Il dritto incrociato di Nadal: spettacolare!

40-0 Ancora ace di Djokovic

30-0 Ace Djokovic

15-0 Il dritto di Djokovic

4-2 In corriodoio il dritto di Djokovic che non appare più così brillante come nel primo set

40-0 Se ne va il rovescio di Djokovic

30-0 Lo smash di Nadal

15-0 Se ne va il rovescio di Djokovic sull’abbozzo di discesa a rete di Nadal

3-2 Lungo il pallonetto di Nadal

40-15 Il dritto incrociato di Djokovic

30-15 Djokovic

15-15 Il dritto di Djokovic!

0-15 Nadal

3-1 Il dritto in contropiede di Nadal

40-30 Il servizio di Nadal

30-30 Reagisce Djokovic

30-15 Il rovescio lungolinea di Djokovic! Ci prova il serbo

30-0 Nadal

15-0 Il dritto di Nadal

2-1 Arriva il break nel secondo set! Djokovic sbaglia la volèe

0-40 per Nadal che non sbaglia più nulla

0-30 Nadal

1-1 Out la risposta di rovescio di Djokovic

40-15 Il dritto incrociato di Nadal

30-15 Che risposta di dritto di Djokovic. Sulla riga!

30-0 Ancora un dritto vincente di Nadal, il dodicesimo!

15-0 Il dritto lungolinea di Nadal

1-0 Djokovic che tiene il primo game a 0

30-0 Djokovic

7-6 Nadal! Sulla riga la risposta di Nadal sul serve and volley di Djokovic che ha spaccato la racchetta!

6-4 Micidiale l’attacco di Nadal ancora di dritto lungolinea!

5-4 L’attacco di rovescio di Djokovic!!! Imprendibile

5-3 Se ne va il rovescio di Djokovic dopo un altro scambio durissimo

4-3 Che dritto lungolinea di Nadal!!!

3-3 Il dritto vincente di Djokovic

3-2 Errore di rovescio di Nadal

3-1 Lo smash di Nadal

2-1 Il dritto incrociato di Nadal. Scambi durissimi!!!

1-1 La palla corta di Djokovic non inganna Nadal che chiude stavolta la volèe

0-1 Djokovic: sbaglia la volèe Nadal

6-6 Che rovescio Djokovic!!!

40-15 Il dritto di Djokovic

30-15 Errore Nadal

15-15 La volèe alta di rovescio di Djokovic

0-15 Errore di Djokovic dopo due prodezze di Nadal

6-5 In rete il dritto di Djokovic

40-0 Errore in risposta di Djokovic

30-0 Il dritto di Nadal

15-0 In rete il rovescio di Djokovic

5-5 In rete la risposta di Nadal. Il pubblico è soprattutto per Djokovic e dunque il Foro Italico è in ebollizione

40-30: Il dritto in contropiede di Djokovic

30-30 Lo smash di Nadal che non è caduto nella trappola della palla corta di Djokovic

30-15 Che angolo di Djokovic sul dritto incrociato!

15-15 Il dritto di Djokovic

0-15 Risposta sulla riga di Nadal e Djokovic stecca

5-4 Arriva il contro break!!! Nadal stecca e Djokovic strappa il servizio

15-40: Grande Djokovic a costruirsi il punto poi il serbo rischia di sbagliare una volèe facilissima. La palla passa con un po’ di fortuna. Due palle break

15-30 In rete il dritto di Nadal dopo una prima di servizio non micidiale

15-15 Spinge Djokovic che trova gli angoli giusti e Nadal sbaglia il dritto

15-0: Che Nadal! Fa correre Djokovic e chiude di dritto

5-3 Servizio vincente di Djokovic

40-15 Gran rovescio lungolinea di Djokovic

30-15 Il dritto di Djokovic dopo il servizio a uscire

15-15 Fuori il dritto dello spagnolo

0-15 Nadal

5-2 Ancora un ace di Nadal

40-30 Ace di Nadal

30-30 va in corridoio il rovescio lungolinea di Djokovic

15-30 Servono due smash a Nadal per accorciare le distanze

0-30 Che scambiooooooooooo!!!! Spettacolo puro sul Centrale!!! La vince Djokovic con una volèe di dritto!!!

0-15 errore di Nadal

4-2: va lungo il rovescio di Djokovic e arriva il break

Vantaggio Nadal: stecca Djokovic e Nadal non perdona con il dritto

40-40 In rete il rovescio di Nadal al termine di uno scambio lunghissimo

30-40 Va fuori il rovescio di Djokovic

30-30 Grande rovescio di Djokovic!

15-30 Si apre bene il campo Djokovic

0-30 Il contropiede di Nadal

0-15 il passante di Nada

3-2 Lo smash di Nadal

40-15 Out il rovescio di Djokovic

30-15 Djokovic troppo lontano dal campo

15-15 Errore di dritto di Nadal

15-0 In rete il dritto di Djokovic

2-2 Palla corta vincente di Djokovic

40-0 Ace Djokovic

30-0 Bene al servizio Djokovic

2-1 Nadal. Se ne va la risposta di rovescio di Djokovic

40-15 Doppio fallo Nadal

40-0 In rete la risposta di Djokovic

30-0 Errore di rovescio di Djokovic dopo un grande recupero di Nadal

15-0 Errore Djokovic

1-1 Ace di Djokovic

40-0 la volèe di rovescio Djokovic

30-0 In rete la risposta di Nadal

15-0 Djokovic

1-0 Nadal: ancora una prima di servizio e ancora un errore in risposta di Djokovic

Vantaggio Nadal: servizio e dritto vincente dello spagnolo

40-40 in rete la risposta di Djokovic

15.20: Fuori il rovescio di Djokovic 30-40

15.19: In rete il dritto di Nadal: 15-40, doppia palla break

15.18: La risposta vincente di Djokovic 15-30

15.17: Serve Nadal che mette fuori il dritto: 0-15

15.01: Nella prima semifinale del doppio maschile Cabal/Farah sono avanti 6-5 nel primo set con Murray/Soares

15.00: Sestini Hlavackova/Strycova sono le prime semifinaliste del doppio femminile: battute Atawo/Groenefeld 6-2, 6-4

14.59: Tra poco in campo Nadal e Djokovic per la prima semifinale maschile

14.30: Tra poco più di mezz’ora in campo Nadal e Djokovic per il match più atteso di giornata

13.25 Appuntamento alle ore 14.00 con Juan Sebastian Cabal/Robert Farah c. Jamie Murray/Bruno Soares

13.24 Risposta vincente: SVITOLINA VINCE 6-4 6-3 e va in finale!

She made it! 😍 Our reigning champion @ElinaSvitolina ousts Anett Kontaveit 6-4 6-3 and reaches the Final in Rome one more time: see you tomorrow, 🇺🇦 Elina! #ibi18 #tennis #WTA pic.twitter.com/zCIx391zVh — Internazionali Bnl (@InteBNLdItalia) May 19, 2018

13.23 Ace: 15-40.

13.23 Doppio fallo sanguinoso: 0-40.

13.23 Svitolina adue punti dal match: 0-30.

13.22 Sestini Hlavackova/Strycova b. Atawo/Groenefeld 6-2 6-4. Le ceche sono le prime finaliste.

13.22 Svitolina sale 5-3.

13.21 Altro errore Kontaveit: 40-15.

13.21 Svitolina passa a condurre: 30-15.

13.20 Errore Kontaveit: 15-15.

13.20 Smash Kontaveit: 0-15.

13.18 Atawo/Groenefeld-Sestini Hlavackova/Strycova 4-5 nel secondo set. Le ceche serviranno per il match al cambio di campo.

13.18 Kontaveit resta in partita: 3-4.

13.17 Vincente Kontaveit: 40-30.

13.16 Le due tenniste in campo stanno dando spettacolo: 30-30.

13.15 palla corta dell’ucraina: 15-15.

13.15 Vincente dell’estone: 15-0.

13.14 Kontaveit serve con palle nuove.

13.14 Atawo/Groenefeld-Sestini Hlavackova/Strycova 4-4 nel secondo set.

13.14 Altre due prime vincenti: 4-2.

13.13 Ace: 30-15.

13.13 15-15 nell’ottavo gioco.

13.10 Atawo/Groenefeld-Sestini Hlavackova/Strycova 4-3 nel secondo set.

13.10 Kontaveit resta aggrappata al match con un rapidissimo game al servizio: 3-2.

13.08 L’ucraina conferma il break: 3-1.

13.07 Gran punto Svitolina: 40-15.

13.07 Risposta Kontaveit: 30-15.

13.07 Svitolina inizia bene: 30-0

13.04 Atawo/Groenefeld-Sestini Hlavackova/Strycova 4-2 nel secondo set.

13.03 Vola via il dritto di Kontaveit: Svitolina avanti 2-1 e servizio.

13.03 Dritto di Svitolina: vantaggio esterno.

13.02 Nuova parità.

13.02 Prima vincente: vantaggio interno.

13.02 Risposta vincente: parità.

13.02 Vincente Kontaveit e vantaggio interno.

13.01 Doppio fallo e parità.

13.01 Non molla l’ucraina: 40-30.

13.00 Vincente Kontaveit: 40-15.

12.59 Due dritti sbagliati da Svitolina: 30-0.

12.58 Svitolina impatta: 1-1.

12.57 Gran vincente Svitolina: 40-30.

12.57 Scambi pesanti e duri: 30-30.

12.54 Altra prima vincente: 1-0.

12.54 Prima vincente: 40-30.

12.53 Risale Kontaveit: 30-30.

12.53 Inizia non benissimo l’estone: 15-30.

12.50 Atawo/Groenefeld-Sestini Hlavackova/Strycova 2-1 senza break nel secondo set.

12.49 Serve & volley: PRIMO SET SVITOLINA 6-4!

First set is over after 39 minutes and @ElinaSvitolina is leading 6-4 against Anett Kontaveit. pic.twitter.com/ZidBTmm5C3 — Internazionali Bnl (@InteBNLdItalia) May 19, 2018

12.48 Scambio durissimo: Svitolina si procura due set point: 40-15.

12.47 Resiste Kontaveit: 30-15.

12.47 Altra prima pesante: 30-0.

12.47 15-0.

12.44 Kontaveit resta aggrappata al set: 4-5.

12.44 Due prime vincenti: 40-30.

12.43 15-30 Svitolina a due punti dal set.

12.43 15-15 nel nono gioco.

12.41 Atawo/Groenefeld-Sestini Hlavackova/Strycova 2-6. Primo set per le ceche.

What a day for double matches! Atawo/Groenefeld and Sestini Hlavackov/ Strycova are doing their best for a spot in the Final!#ibi18 #WTA #tennis pic.twitter.com/j1hdNYqWN8 — Internazionali Bnl (@InteBNLdItalia) May 19, 2018

12.41 L’ucraina sale 5-3.

12.40 Vantaggio Svitolina.

12.39 Parità.

12.39 Altro vincente Kontaveit: vantaggio esterno.

12.38 Parità.

12.38 Palla break per Kontaveit: 30-40.

12.37 Errore di lunghezza: 30-30.

12.36 Ace Svitolina: 30-15.

12.35 15-15 nell’ottavo gioco.

12.34 Atawo/Groenefeld-Sestini Hlavackova/Strycova 2-5. Ceche al servizio per il set.

12.33 Break Svitolina: 4-3 e servizio (con palle nuove).

12.32 Attenzione: palla break sul 30-40.

12.32 Rovescio vincente dell’estone: 30-30.

12.31 Palla corta vincente Kontaveit: 15-30.

12.31 Vincente Svitolina: 0-30.

12.30 Scambio durissimo: 0-15.

12.29 Risposta out: Svitolina torna sul 3-3.

12.28 Doppio fallo: 40-30.

12.28 Risposta vincente. 40-15.

12.27 Ace: 40-0.

12.27 Risposta out: 30-0.

12.27 Ricomincia bene Svitolina: 15-0.

12.25 Atawo/Groenefeld-Sestini Hlavackova/Strycova sul 2-3 con break per le ceche.

12.24 Sorpasso Kontaveit: 3-2.

12.24 Risposta out: 40-15

12.23 Ancora bene Kontaveit: 30-0.

12.22 Gran vincente! Kontaveit impatta sul 2-2.

12.22 Annullata la prima: 30-40.

12.21 Kontaveit alla riscossa: 15-40.

12.20 Due punti di fila per l’estone: 15-30.

12.20 Fuori giri l’estone: 15-0.

12.18 Risposta in rete, Kontaveit si porta 1-2.

12.17 Estone avanti: 40-30

12.17 Pareggia il conto: 30-30.

12.16 Errore Svitolina: 15-30.

12.15 Inizio da incubo: 0-30.

12.15 Nuovo errore dell’estone. 0-15.

12.15 Conferma il break Svitolina.

12.14 Errore dell’ucraina: 40-30.

12.13 Altra prima pesante: 40-15.

12.13 Prima vincente: 30-15.

12.12 Si sblocca Kontaveit: 15-15.

12.12 Inizia bene Svitolina: 15-0.

12.11 Game orribile: break a zero Svitolina. 0-1.

12.11 Terzo errore consecutivo: 0-40.

12.11 Altro errore dell’estone: 0-30.

12.10 Rovescio out Kontaveit: 0-15.

12.10 Inizierà a servire l’estone Anett Kontaveit.

12.05 Le giocatrici stanno effettuando il riscaldamento.

12.00 Entrano in campo l’ucraina Elina Svitolina e l’estone Anett Kontaveit: la prima semifinale sta per iniziare!

11.55 Sul Centrale spazio ai tornei di singolare e, in serata, ad un match di doppio; sul Pietrangeli sarà la volta degli altri tre incontri di doppio. Si inizia alle ore 12.00, con lo start di Svitolina-Kontaveit e di Atawo/Groenefeld-Sestini Hlavackova/Strycova.

👉 First confrontation ever between 🇺🇦 @ElinaSvitolina, looking for another Final in Rome after last year's triumph, and 🇪🇪 Anett Kontaveit, focused on reaching her first #WTA Premier 5 final! #ibi18 #tennis pic.twitter.com/Bcq1qusiFq — Internazionali Bnl (@InteBNLdItalia) May 19, 2018

11.45 Buongiorno e benvenuti alla diretta live testuale integrale della settima giornata degli Internazionali d’Italia di tennis: è tempo di semifinali a Roma. Un evergreen come Nadal-Djokovic, una grande sfida quale Halep-Sharapova: nella giornata di oggi i match su Centrale e Pietrangeli inizieranno alle ore 12.00.