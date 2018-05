LIVE Tennis, Internazionali Roma 2018 in DIRETTA. Scrosci di pioggia sul Foro Italico, teloni in campo. Tutto fermo

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della terza giornata di incontri degli Internazionali d’Italia 2018 a Roma. Al Foro Italico di tantissimi gli incontri in programma, con molti azzurri pronti a far bene.

Bisognerà però fare attenzione all’insidia meteo: prevista infatti un’intera giornata di pioggia per questo martedì 15 maggio. In casa Italia, per quanto riguarda il singolare, da seguire Andreas Seppi, impegnato sul Centrale con Lucas Pouille, i giovani Filippo Baldi e Lorenzo Sonego (già al secondo turno), sulla NextGen Arena, oltre a Marco Cecchinato e Sara Errani sul Pietrangeli. Per quanto riguarda il doppio ci saranno la coppia Davis Bolelli/Fognini e la Wild Card Vavassori/Ocleppo.

OASport vi propone la DIRETTA LIVE della terza giornata di incontri degli Internazionali d’Italia 2018 a Roma: cronaca in tempo reale ed aggiornamenti costanti. Si comincia alle ore 11.00. Buon divertimento!

11.34: Ancora uno scroscio sul Foro Italico. Di nuovo tutto fermo

11.32: Sara Errani è avanti 2-1 nel primo set, ha smesso di piovere, è ripreso il riscaldamento sugli altri campi

11.29: E’ proseguito il match di Sara Errani che è 1-1 con Babos

11.22: Piove di nuovo. Tutto fermo

11.18: Iniziato il match di Sara Errani: 40-30 nel primo game su Babos

11.12: I giocatori scendono in campo per il riscaldamento

11.01: Si dovrebbe comunque giocare al Foro Italico visto che le condizioni meteo sono migliorate.

10.57: Attendiamo, quindi, aggiornamenti sulla ripresa dell’attività agonistica in campo.

10.55: Piove a Roma in questo momento e programma ritardato:

10.53: Ci sarà spazio anche per gli italiani. Andreas Seppi aprirà il programma del Centrale contro il francese Lucas Pouille, ma toccherà anche a Filippo Baldi, Lorenzo Sonego e Marco Cecchinato, già impegnati nel secondo turno, quest’ultimo contro il belga David Goffin. Oggi sarà il giorno del debutto di Sara Errani, contro l’ungherese Timea Babos, e dei doppi maschili, Fognini/Bolelli e Ocleppo/Vavassori

10.52: Oggi verrà completato il primo turno ma debutteranno già alcune delle teste di serie più importanti, in campo per il secondo turno. Grande attesa in campo maschile per il match tra Denis Shapovalov e Tomas Berdych sul campo Centrale, così come per il debutto di Maria Sharapova, impegnata sulla Next Gen Arena contro l’australiana Ashleigh Barty. E poi ancora Angelique Kerber, Elina Svitolina, Marin Cilic.

10.50: Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della terza giornata degli Internazionali d’Italia 2018 a Roma.

