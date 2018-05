LIVE Taekwondo, Europei 2018 in DIRETTA: prima giornata, Vito Dell’Aquila a caccia dell’oro

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prima giornata di gare degli Europei 2018 di taekwondo di Kazan (Russia). Oggi si assegneranno le medaglie in quattro categorie di peso: -54 e -58 kg maschili e -46 e -49 kg femminili. Una giornata subito importante per l’Italia visto che troveremo in gara nei -54 kg Vito Dell’Aquila, punta azzurra per questa rassegna continentale. Il talento 17enne, dopo il bronzo iridato e gli ottimi risultati stagionali, sarà uno dei favoriti per conquistare l’oro in questi Europei, anche se la concorrenza non mancherà. Saliranno sul tatami anche Daniel Lo Pinto, Antonio Flecca, Erica Nicoli e Martina Corelli, pronti a cercare un risultato di prestigio.

9.03: Tra poco in gara Antonio Flecca contro il bielorusso Anushkevich per il primo turno della categoria -58kg

9.02: Vito Dell’Aquila letteralmente travolgente: ha demolito con 42-0 il serbo Kuburovic e vola al secondo turno!

8.57: Prima vittoria per l’Italia. Daniel Lo Pinto batte 26-6 l’israeliano Salomon

8.52 Gli azzurri hanno iniziato i propri combattimenti sul tatami, a breve dovremmo avere i primi risultati di giornata

8.44 L’obiettivo in questa rassegna sarà ovviamente quello di migliorarsi e sulla carta ci sono tutti i presupposti per farlo, visti i numerosi giovani talenti su cui l’Italia potrà contare in questa edizione

8.41 Agli Europei 2016 di Montreux (Svizzera) l’Italia chiuse al 19° posto nel medagliere con due bronzi, conquistati da Daniela Rotolo nei -62 kg e Clauido Treviso nei -74 kg

8.35 Infine nei -49 kg femminili andrà sul tatami Erica Nicoli, che al secondo round sfiderà la russa Natalia Antipenko, avversaria sulla carta alla portata dell’azzurra

8.29 Nei -46 kg femminili troveremo Martina Corelli, reduce dal terzo posto al German Open. L’azzurra andrà direttamente al secondo round, dove affronterà però un’atleta molto forte, la spagnola Irene Laguna Perez, numero 12 del ranking mondiale e già quattro volte sul podio in questa stagione

8.23 Passiamo quindi ai -54 kg, dove troveremo in gara Antonio Flecca, atleta in crescita, che cercherà l’acuto in questo torneo. Il suo avversario nel primo round sarà il bielorusso Yauheni Anushkevich, numero 165 del ranking mondiale, e quindi assolutamente alla portata dell’azzurro

8.20 Nella stessa categoria di peso, Daniel Lo Pinto affronterà al primo round l’israeliano Itamar Salomon

8.16 Grazie al proprio posizionamento nel ranking, Dell’Aquila accederà direttamente al secondo round, in cui affronterà il vincente del match tra il serbo Mateja Kuburovic e lo svedese Linus Dahllund. Si tratta di due atleti molto giovani, che sulla carta non dovrebbero impensierire l’azzurro.

8.12 Le maggiori speranze di medaglia saranno riposte su Vito Dell’Aquila nei -54 kg. Questo ragazzo di 17 anni ha dimostrato un grande talento, riuscendo a conquistare il bronzo ai Mondiali di Muju 2017

8.08 Sul tatami troveremo cinque azzurri: Vito Dell’Aquila, Daniel Lo Pinto, Antonio Flecca, Erica Nicoli e Martina Corelli

8.06 Questa mattina si svolgeranno le eliminatorie, mentre nel pomeriggio le finali

8.03 Oggi si assegneranno le medaglie in quattro categorie di peso: -54 e -58 kg maschili e -46 e -49 kg femminili

8.00 Buongiorno e benvenuti alla diretta della prima giornata degli Europei di taekwondo di Kazan (Russia)

