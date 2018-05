LIVE Snooker, Finale Higgins-Williams in DIRETTA: Williams torna sul tetto del mondo a 15 anni dall’ultima volta!

Buongiorno e benvenuti alla Diretta LIVE della Finale dei Mondiali 2018 di Snooker, atto conclusivo al Crucible Theatre di Sheffield, in Gran Bretagna. Dopo le prime due sessioni di ieri, oggi si disputeranno gli ultimi due spezzoni di partita che andranno a determinare il successore di Mark Selby nell’albo d’oro del torneo: attualmente guida Mark Williams, che nel finale della sessione serale di ieri è riuscito a conquistare tre frame di fila per portarsi sul 10-7, a sole 7 partite dalla vittoria. Higgins, dopo aver ricucito lo strappo iniziale, è stato piuttosto falloso e ha concesso troppo al gallese, che non si è certo fatto pregare per provare a ritornare al successo al Mondiale a 15 anni dall’ultima volta. Il match si disputa su 35 frame: il primo giocatore che arriverà a 18 vinte, dunque, sarà il nuovo campione del mondo.

Si comincia nel pomeriggio, aggiornamenti a partire dalle ore 15.00.

MARK WILLIAMS CAMPIONE DEL MONDO PER LA TERZA VOLTA IN CARRIERA A 15 ANNI DALLA SECONDA! Higgins perde la seconda finale consecutiva al termine di una sfida davvero emozionante con un finale che solo il Crucible può regalare

22.52: WILLIAAAAMS! Un’imbucata difficilissima!!! Sbaglia la nera ma non importa, Higgins stringe la mano, finisce qui!

22.51: errore anche per Williams al centro. Forse la prima vera fase di battaglia del match, con Higgins che deve cercare la difesa dura per recuperare

22.50: ERRORE SULLA MARRONE! 11 punti da recuperare per Higgins che ci prova. Manca l’imbucata però..

22.49: LA NERA IN BUCA! Williams è avanti nel differenziale! E ormai i conti sono chiusi!

22.49: 61 fatti, 75 sul tavolo…

22.47: arriva a quota 37 e apre le rosse alla grande! Il gioco è aperto, ora è tutto nelle sue mani e nella sua stecca!

22.44: WILLIAMS AL CENTRO DI FINO! E questa volta ha anche il piazzamento!

22.42: prima imbucata di Williams, stupenda! Non è fortunato sul piazzamento e decide di andare in difesa.

22.40: Williams campione o decider? Il prossimo frame risponderà a questa domanda.

22.40: HIGGINS NON FALLISCE! Ripulisce il tavolo e torna a meno uno! Ormai Williams era quasi sicuro del titolo!

22.38: a Higgins manca l’ultima rossa, poi solo la serie sui colori

22.37: INCREDIBILEEEEEEE! Errore sulla rosa quando ormai sembrava fatta, bastava imbucarla per vincere!! 63 punti fatti da Williams, 67 sul tavolo per Higgins che si prende subito rossa e nera

22.36: imbucata difficilissima! Higgins, che non può far nulla se non sperare, sembra vedere il fondo

22.35: 50 con 91 rimasti sul tavolo…

22.34: il gallese già a quota 37, ma deve aprire le rosse. Ce la fa!!!! Ottima manovra!

22.33: due volte la blu e un’altra rossa. 12 punti fatti e la possibilità di impostare la sua serie

22.32: imbuca Williams la prima rossa! Attenzione attenzione!

22.30: iniziato questo frame, potenzialmente l’ultimo!

22.27: serie addirittura da 100!

22.26: frame per Williams! Che ora deve solo finire il lavoro sui colori. Ma sale 17-15, gli basta un frame per diventare campione del mondo!

22.22: ora il gallese sembra avere di nuovo trovato leggerezza, è stato importantissimo il frame vinto in precedenza.

22.20: IMBUCATA E POSIZIONAMENTO PERFETTO! Williams riparte

22.19: sbaglia anche Higgins! Arriva a 14 ma fallisce la rossa al centro. Frame apertissimo!

22.17: ma niente da fare, Williams sbaglia ancora.

22.16: rossa e gialla di Williams per mettersi in serie, attenzione. Momento delicato per Higgins dopo che sembrava addirittura potesse allungare le mani sulla partita.

22.13: inizia il 32esimo frame, di fondamentale importanza. Williams può portarsi ad una sola partita dal titolo, Higgins può pareggiare nuovamente a quota 16.

22.10: Higgins concede, Williams torna avanti! 16-15, interrotta una striscia solo nella sessione serale di 5-0.

22.07: torna a controllare Williams.. ed è vicinissimo a prendersi il frame!

22.04: fase di stallo..

22.01: però sbaglia al centro, seppur di poco. Si ferma sul 41-0. Higgins in difesa, non imbuca.

21.58: MIRACOLO WILLIAMS IN ROVESCIATA! Aveva perso posizione ma si è preso un rischio enorme in questo momento: premiato. Potrebbe anche ritrovare fiducia!

21.57: errore nettissimo di Higgins in questa prima fase del 31esimo frame, Williams imbuca e prova a mettersi in serie. Ma deve trovare solidità.

21.55: inarrestabile Higgins, si prende il frame e il pareggio! 15 pari, entrambi sono a tre partite dal titolo. E a questo punto il favorito non può che essere lo scozzese, avanti 5-0 in questa sessione.

21.49: NON PERDONA! Higgins ha in mano l’opportunità per pareggiare, quasi impensabile un paio d’oro di gioco fa sul 14-7…

21.49: sbaglia! 47-5, Higgins può provare a rubare anche questa partita.

21.46: inizia a manovrare il gallese, che però nelle ultime occasioni non è mai riuscito ad arrivare fino in fondo. È il momento giusto per invertire il trend e portarsi a due frame dalla vittoria con due di vantaggio.

21.44: SBAGLIA LA ROSA!!!!! ERRORE INATTESO! E ora Williams ha una grande opportunità, anche se il layout non è facile per nulla.

21.43: HIGGINS INCHIODA LA ROSSA! Potrebbe essere un momento chiave del match

21.42: per ora nessuna imbucata, ma Williams è finito nel sacco con la bianca. Sembra non avere feeling con il tavolo questa sera.

21.38: ci prova subito Williams… non entra la rossa dalla lunga distanza. Higgins però deve accontentarsi della difesa.

21.37: rientrano in sala i giocatori! Si ricomincia! Williams sempre a tre frame dalla vittoria, Higgins si è portato solo a quattro! Una partita di differenza tra i due, da qui alla fine non ci saranno più pause.

21.18: arriva a 91, Williams non può recuperare! 15-14, pausa di metà sessione!

21.16: Higgins non concede due volte! Subito imbuca al centro e ora sembra fatta per il quarto frame in serie!

21.15: impreciso Higgins! Williams ha l’occasione per imbucare… ma sbaglia!

21.14: 47 punti fatti, ma non riesce a proseguire e chiude in difesa. Risponde Williams attaccando la bianca a sponda nella parte alta del tavolo.

21.10: oltre quota 30 Higgins, deve lavorare tanto con i piazzamenti ma si sta confermando una gestione perfetta del tavolo. Un altro giocatore rispetto a quello visto per lunghe fasi nel pomeriggio.

21.08: SEMPRE HIGGINS! Imbucata a tutto biliardo, può provare ad impostare la serie, le rosse sono già abbastanza divise ma deve liberare la nera e, parzialmente, la rosa.

21.05: non sbaglia il secondo accosto Williams.

21.05: imbucata con una combinazione di tre rosse!! Higgins è veramente in un momento magico! Poi la difesa dietro la verde che porta al fallo Williams. 4 punti per lo scozzese.

21.03: e si ricomincia! Chi concederà per primo in questo 29esimo frame?

20.59: Higgins si prende un altro frame in rimonta e si porta a meno 2! Williams guida 15-13 ma ormai il match è completamente riaperto!

20.56: c’è il sorpasso! 48-47, Higgins resta al tavolo con grande sicurezza. Sarebbe il suo terzo frame consecutivo ad inizio di sessione.

20.54: Higgins riesce ad aprire il triangolo, continua l’ottimo momento sul gioco di serie per lo scozzese.

20.50: riesce ad imbucare Williams con il rest! 8 rosse ancora sul tavolo.

20.47: non riesce a dividere le rosse in maniera favorevole, Williams in difesa ma avanti 47-0. Si prospetta una fase tattica.

20.44: errore in copertura dello scozzese, ecco che finalmente Williams può provare a costruire gioco.

20.42: riparte il match! Williams ha bisogno di vincere partita per riprendere fiducia

20.40: secondo frame in fila per Higgins! Fenomenale in rimonta, Williams potrebbe accusare il colpo. 15-12, il divario ora è di soli 3 frame.

20.37: NON SBAGLIA PIÙ! Numero per prendersi la gialla, mancano solo i colori!

20.33: si ferma a 58! Higgins ha già dimostrato di saper vincere i frame in rimonta…

20.28: Williams colpisce la blu al break, Higgins non si fa pregare e imbuca. Ma non riesce a sviluppare gioco con un’imbucata mancata sulla gialla.

20.26: STUPENDO HIGGINS! Inizia con un 131 in ripulitura che mette pressione, anche psicologica, a Williams!

20.23: e ormai è fatta! Primo frame per Higgins, vediamo fino a che punto si spinge con questa serie.

20.21: già una serie di qualità, lo scozzese oltre i 50 punti e involato verso il frame

20.17: può entrare al tavolo Higgins.

20.15: Williams mette già la prima rossa ma la nera successiva si ferma sui ganascini in bilico!

20.14: INIZIATA!

20.11: siparietto divertente. Williams si sta ‘scaldando’ in sala stampa su un mini tavolo da pool. Ricordimao che vincendo raggiungerebbe il terzo titolo mondiale ma a distanza di 15 anni dall’ultimo.

20.10: i giocatori scenderanno a breve in campo. Sale la tensione al Crucible.

20.00: ci siamo! Williams a tre punti dal match e dal titolo, riuscirà Higgins a rientrare in corsa per la vittoria? Tra poco la sessione decisiva

17.41: Higgins non approfitta, frame per Williams! 15.10, il gallese è a tre partite dalla vittoria! Questa sera la sessione decisiva: appuntamento alle ore 20.00, anche con il LIVE di OASport.

17.38: Williams si è messo in serie, ha bisogno di vincere questo frame, l’ultimo della sessione. Ma sbaglia sulla nera! Guida 50-8

17.32: i due giocatori si sfidano su giocate di difesa a tutto biliardo. Qualche fallo ma per ora non ci sono imbucate.

17.24: sbaglia l’undicesima rossa ma c’è comunque il frame! 14-10! Tre partite in fila per Higgins che rientra in corsa per il titolo.

17.23: brividi sulla decima nera! Ma entra!

17.21: RISOLVE CON UN TRAVERSINO STRAORDINARIO! E ha ancora posizione sulla nera!

17.20: ma perde posizione…

17.19: HIGGINS È TORNATO! 7 rosse e 7 nere in buca, è in serie perfetta!

17.14: Williams impreciso in fase di difesa ad inizio frame, Higgins ne approfitta! Sta cambiando l’inerzia del match. Anzi, forse è già cambiata…

17.09: Higgins si prende il frame in rimonta! Tutte le biglie rimaste in buca per il 14-9. Questo match non è ancora finito, due partite di fila per lo scozzese.

17.04: Higgins, che ha guadagnato anche 4 punti su fallo di Williams, entra al tavolo con un imbucata a tutto biliardo.

17.00: perde posizione a quota 65. Si rifugia in difesa.

16.58: non continua sulla nera ma resta in serie.

16.56: Williams già oltre quota 30 e in serie perfetta.

16.50: finalmente Higgins torna a vincere un frame! Lo scozzese si porta sul 14-8 e si assicura quantomeno di arrivare alla sessione di questa sera.

16.45: HIGGINS PERFETTO! Che classe in un momento del genere dalla lunga distanza!

16.44: si arresta presto anche la serie di Williams, altro momento tattico in vista.

16.41: SBAGLIA ANCORA! Apre troppo sulla nera, pallino che torna nelle mani di Williams che si prende subito una rossa in buca centrale.

16.40: tre rosse e tre nere. Il layout sembra buono per una bella serie.

16.38: rossa e nera, Higgins torna a brillare! Suoi i primi 8 punti del frame.

16.37: si ricomincia! Higgins al break! Williams guida il match 14-7 ed è in striscia aperta di 7 consecutivi!

16.18: 14-7! Higgins costretto a concedere ancora, Williams una macchina! Quattro frame al termine della sessione, quattro frame che mancano per il titolo… è il momento della pausa di metà sessione.

16.15: altra imbucata a risolvere una situazione difficile! Williams è a quota 30 nel frame e non sembra intenzionato a fermarsi.

16.11: ALTRO ERRORE! Higgins non reagisce e non punisce Williams. WILLIAMS CON IL REST! Questo potrebbe quasi essere un colpo da KO! Il 14-7 potrebbe fare malissimo…

16.08: ora però Williams commette un errore in imbucata. Parziale di 11, anche il pubblico prova a scuotere un Higgins che sembra in chiara difficoltà anche sulle cose più facili per un giocatore del suo calibro.

16.06: torna ad imbucare Higgins che però poi sbaglia nuovamente sulla marrone in semirovesciata. E concede: Williams INFALLIBILE! Sempre lui al tavolo.

16.02: altro frame per Williams, che sale a 6 consecutivi, 3 in quest’inizio di sessione. Se continua così potrebbe chiudere il discorso già con gli otto frame di oggi pomeriggio… ma ci attendiamo una reazione da Higgins

16.00: torna subito ad imbucare Williams, che ora va per la ripulitura totale e il 13-7!

15.58: Williams avanti 3 punti, Higgins ha bisogno di uno snooker! 5 rosse ancora sul tavolo, punteggio di 70-0 in favore del gallese.

15.55: già a quota 40 Williams, volto preoccupato per Higgins che vede la finale scappargli dalle mani dopo che aveva raggiunto il pareggio sul 7-7.

15.53: dura poco la visita di Higgins al tavolo, Williams torna subito a segnare punti con una grande imbucata dalla distanza! Può impostare la serie sulla nera.

15.51: la prima imbucata del nuovo frame è ancora di Williams che però sbaglia la nera successiva! Lascia poco però.

15.47: Williams si prende anche questo frame! Ancora in serie il gallese, che ha lasciato Higgins indietro. Sbaglia un traversino, Higgins concede. Cinque frame di vantaggio, gli mancano solo 6 partite per tornare sul tetto del Mondo!

15.43: altra combinazione! Ora può scappare nel frame e volare sul 12-7!

15.40: punteggio di 19-17 per Higgins, che ha commesso fallo. Momento senza grandi imbucate ma ricco di giocate tattiche. Sblocca ancora la situazione WIlliams con un combination!

15.37: fallo del gallese, Higgins prova ad imbucare ma sbaglia. E ne può approfittare Williams…

15.34: Williams torna al tavolo! Rossa e blu in buca, non trova piazzamento per la seconda rossa ed è costretto a battere in ritirata.

15.33: sbaglia subito però! Si ferma a quota 15, errore sulla rossa. Entrambi ora giocano in difesa, le rosse sono molto aperte.

15.30: Higgins dalla distanza! prova a reagire, subito un’imbucata.

15.26: FRAME PER WILLIAMS! 11-7! Il vantaggio inizia ad essere importante ma ancora non sufficiente per cantare vittoria.

15.25: Williams torna in attacco e imbuca la rossa! Si rimette in serie e si avvicina al successo in questa partita!

15.23: fallo di Williams, che però resta ampiamente avanti in questo frame 61-5. Fase tattica del match.

15.18: subito una serie da 61 per Williams, che poi va a difendersi dietro la nera. Inizio in salita per Higgins che deve reagire subito.

15.10: tutto pronto, inizia la terza sessione della Finale del Mondiale!

15.05: ecco i due contendenti al titolo.

14.57: a breve gli atleti entreranno in sala: Williams guida con il punteggio di 10-7 dopo la prima giornata, Higgins costretto alla rimonta già dai primi frame.

14.50: il pubblico sta prendendo posto nel Crucible Theatre di Sheffield.

14.45: si avvicina l’inizio della terza sessione della Finale dei Mondiali di Snooker 2018

