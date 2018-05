Pagelle Italia-Arabia Saudita: 2-1. L’Italia prima domina con Balotelli e Belotti, poi rischia di subire il pareggio dei sauditi

L’Italia vince 2-1 contro l’Arabia Saudita dopo un amichevole a due facce. Buon primo tempo della squadra del neo CT Roberto Mancini che gioca bene e sblocca il punteggio con un bel destro di Mario Balotelli. Nella ripresa, tra un cambio e l’altro, arriva il raddoppio di Andrea Belotti. A quel punto, però, gli Azzurri si spengono e regalano (con un clamoroso errore di Davide Zappacosta) il gol ai sauditi che, nel finale, cercano anche il pareggio. Su tutti Balotelli, con Donnarumma che salva il risultato con una bella parata. Nell’Arabia Saudita i subentrati fanno la differenza. Nel complesso prova non trascendentale dell’Italia che avrà altre due amichevoli prima della pausa estiva.













Italia (4-3-3):

Donnarumma 6.5 – Dopo 70 minuti di totale noia è chiamato a salvare la porta sul contropiede due contro zero dei sauditi. Esce dalla porta alla garibaldina e ci prova, ma il gol è inevitabile. Dopo pochi minuti salva il risultato con una grande parata su Al Muwallad.

Zappacosta 5.5 – Disputa una partita impeccabile fino alla scivolata che da il via all’azione dell’1-2 e rovina il suo match

Bonucci 6 – Prima ora di gioca nella quale l’Arabia Saudita non si vede mai dalle sue parti. Nel finale deve sbrogliare qualche situazione pericolosa

Romagnoli 6 – Gioca con grande sicurezza assieme al compagno di reparto di sempre e assieme a lui tiene a bada gli avversari senza troppi patemi

Criscito 6- Dopo un primo tempo in spinta nel quale coglie anche un traversa clamorosa, cala nella ripresa e al 33’st sbaglia malamente un disimpegno e manda in porta Al Muwallad. Dal 42’st De Sciglio S.V. –

Florenzi 6 – Gioca nei tre di centrocampo ma da anche una mano all’attacco. Tenta fortuna personale al 7′ ma Alowais lo ferma. Partita nella quale non deve fare i salti mortali, ma è sempre positivo. Dal 21’st Bonaventura 6 – Gioca metà ripresa e fa il suo

Jorginho 6 – Come gran parte della squadra parte bene e cala con il passare dei minuti. il regista del Napoli detta i tempi ma può sicuramente fare meglio

Pellegrini 6.5 – Buon prova per il centrocampista della Roma che ha ampio raggio d’azione e svaria parecchio. Si divora il raddoppio a inizio ripresa ma la prestazione è assolutamente di rilievo. Dal 27st Cristante 6 – Non disputa uno spezzone indimenticabile, ma la difesa saudita gli nega la gioia del gol con un salvataggio sulla linea

Politano 6 – Grande voglia, prova subito a duettare con i compagni di reparto e cerca anche la porta. Gli manca un pizzico di precisione e con il passare dei minuti risulta meno incisivo. Dal 27’st Verdi S.V. –

Balotelli 7 – Vuole spaccare il mondo e prova anche giocare di classe. Sblocca il match al 21’pt con un bolide di destro da fuori area. L’attaccante ex Inter e Milan prende palla ai 25 metri, si accentra e scarica un tiro rasoterra a fil di palo sul quale Alowais nulla può. Che ritorno per Super-Mario, che esce a inizio ripresa per un piccolo problema fisico. Dal 12’st Belotti 6.5 – Segna il gol del 2-0 non lasciando scampo al portiere con un colpo di testa preciso e potente da pochi metri su azione di calcio d’angolo.

Insigne 6.5 – Gioca con buon piglio, cercando di mettere in difficoltà la difesa saudita. Quando prende palla gli avversari lo soffrono non poco. Al 25’st manca il gol per millimetri dopo un destro a giro splendido. dal 38’sr Chiesa S.V.

Arabia Saudita (4-2-3-1): Alowais 6; Alharbi 6, Hawsawi 6, Hawsawi 6 (dal 38’st Albulayhi) ,Al Shahrani 5.5; Otayf 5.5, Al Faraj 5.5; Al Shehri 6.5, Kanu 5.5 (dal 1’st Al Dawsari 6.5), Aseri 5.5 (Al Muwallad 6.5); Al Jassim 5.

