LIVE Lotta, Europei 2018 in DIRETTA: Kudiimagomedov e Chamizo ai quarti di finale, l’Italia sogna in grande!

Buongiorno e bentrovati con la DIRETTA LIVE della sesta giornata degli Europei 2018 di lotta, in corso di svolgimento a Kaspiisk (Russia). Oggi è il gran giorno di Frank Chamizo, che darà la caccia alla terza medaglia d’oro consecutiva agli Europei in tre categorie differenti per scrivere una pagina leggendaria dello sport italiano. A soli 25 anni, l’italo-cubano vanta già due ori iridati e due affermazioni continentali. Ma dopo la vittoria nei -66 kg a Riga 2016 e nei -70 kg a Novi Sad 2017, l’azzurro confida di prendersi la scena anche a Kaspiisk, stavolta nella categoria -74 kg, che potrebbe accompagnarlo, salvo ripensamenti, fino alle Olimpiadi di Tokyo 2020.

Chamizo al primo turno affronterà il georgiano Kentchadze, un avversario ostico con risultati importanti tra gli Under23, e in caso di vittoria dovrà vedersela con il russo Tsabolov, argento iridato a Parigi 2017, ed eventualmente con il turco Demirtas, oro nelle ultime due edizioni degli Europei, in una semifinale che assumerebbe tutti i crismi di una finale anticipata. Ma la giornata odierna riserva per l’Italia anche l’ingresso in gara di Shamil Kudiimagomedov, che veste la maglia azzurra, in attesa di ottenere la nazionalità italiana, grazie ad una licenza ottenuta da parte della Federazione Internazionale. Kudiimagomedov, oro agli Europei 2016 con la casacca russa, al primo turno della categoria -86 kg sfiderà il serbo Makoev per provare poi a dare l’assalto ad una medaglia. La mattina di Kaspiisk prevede, inoltre, i ripescaggi della categoria -97 kg, in cui sarà impegnato anche l’azzurro Abraham Conyedo, sconfitto al primo turno dal russo Baitcaev, poi approdato in finale. Conyedo affronterà il georgiano Odikadze nella sfida che deciderà l’avversario dell’ucraino Mchedlidze nella finale per il bronzo.

Si parte alle 9.30 con le qualificazioni della lotta stile libero per le categorie -61 kg, -74 kg, -86 kg, -92 kg e -125 kg, in contemporanea con i ripescaggi delle categorie -57 kg, -65 kg, -70 kg, -79 kg e -97 kg. Alle ore 16.15 sarà il momento delle semifinali delle prime cinque categorie di peso, a cui faranno seguito, a partire dalle ore 17.00, le finali delle categorie -57 kg, -65 kg, -70 kg, -79 kg e -97 kg per assegnare le prime medaglie dello stile libero. Seguite con noi minuto per minuto, a partire dalle ore 9.30, le emozioni della sesta giornata degli Europei 2018 con la nostra DIRETTA LIVE. Buon divertimento con OA Sport!

12.12 Nella parte alta del tabellone il bielorusso Karpach ha la meglio sul lettone Jurcenko, sconfitto con un netto 6-0 maturato nelle battute finali dell’incontro.

12.10 Anche Tsabolov è in gran forma e batte 7-0 l’ucraino Mikhaylov. Sarà lui a sfidare Chamizo nei quarti della categoria -74 kg.

12.09 Il turco Demirtas supera 6-0 il rumeno Minzala e si qualifica per i quarti di finale.

12.08 Tsabolov si porta già sul 3-0 e incanala la sfida sul suo binario. Demirtas è sul 6-0. Sono loro i principali antagonisti di Chamizo.

12.06 Inizia anche l’incontro tra il russo Tsabolov e l’ucraino Mikhaylov. Il vincitore sfiderà Chamizo ai quarti!

12.05 Demirtas prende il largo, un’altra proiezione, ora è sul 4-0. Match finora senza storia.

12.02 Subito una bella proiezione per Demirtas, che passa in vantaggio contro il rumeno Minzala, ora sotto 2-0.

12.00 Sulla materassina ora c’è il turco Demirtas, favorito per l’oro nella categoria -74 kg, in cui è impegnato il nostro Chamizo.

11.56 Kuddiamagomedov se la dovrà vedere col russo Naifonov che ha battuto 3-1 il polacco Baranowski.

11.55 Frank Chamizo ha sconfitto il georgiano Kentchadze e vola ai quarti di finale dei 74 kg! Prova d’autore di Spartacus che domina in qualsiasi categoria di peso. Ora se la dovrà vedere con il vincente del match tra il russo Tsabolov e l’ucraino Mykhailov.

11.54 Pazzescoooooooooooooooo! Proiezione da fenomenoooooooooooooo! 9-3 per Frank che mette in ghiaccio la qualificazione ai quarti di finale.

11.54 Ultimo minuto. Chamizo sta un po’ soffrendo fisicamente, gli attaccanti di Kentchadze si fanno insistenti.

11.53 Attenzione! Il georgiano cerca la disperata rimonta e mette un altro punto. 7-3 per Chamizo, devo stare attento. Ultimi 90 secondi.

11.52 Kentchadze cerca la reazione e mette due punti. 7-2 per Chamizo, due minuti al termine.

11.51 Superlativooooooooo! Lo sta asfaltandoooooooo! 7-0 dopo i primi tre minuti! Dominio totale dell’azzurro.

11.48 CHAMIZO SULLA MATERASSINA! Sfida il georgiano Kentchadze.

11.45 Stiamo tutti aspettando Frank Chamizo, tra poco il suo debutto in questi Europei. Ora inizia il match tra Naifonov e Baranowski, Kudiiamagomedov scopre il suo prossimo avversario.

11.40 FINISCE QUI! L’italiano Kudiiamagomedov batte Makoev per 4-0 e accede ai quarti di finale della categoria 86kg. Ora affronterà il vincente della sfida tra il russo Naifonov e il polacco Baranowski, entrambi reduci da un incontro di qualificazione.

11.39 Dominio totale dell’azzurro che non lascia spazi di manovra a Makoev, che tecnica sopraffina.

11.38 Ultimo minuto, Kudiiamagomedov strepitoso in questo frangente, sta controllando l’avversario con disinvoltura. Ultimo minuto.

11.36 ANCORAAAAAAAAAAAAAA! Kudiiiiiii, facci sognareeeeeeee! Tecnica eccezionale, proiezione micidiale su Makoev che sta crollando: 4-0 dell’azzurro, mancano 100 secondi.

11.35 Siamo a metà dell’incontro, 2-0 per l’azzurro.

11.34 SIIIIIIIIIIII! 2-0 di Kudiiamagomedov che porta in penalità Makoev e poi lo ribalta con veemenza.

11.34 L’azzurro è subito scatenato in questo avvio di match e prova subito a mettere le corde l’avversario.

11.32 KUDIIMAGOMEDOV SULLA MATERASSINA! L’italiano sfida lo slovacco Makoev negli ottavi di finale degli 86kg.

11.23 Sono ancora in corso di svolgimento gli ultimi incontri di qualificazione, tra poco incominceranno gli ottavi di finale dei vari tabelloni e Chamizo è pronto per scatenarsi.

11.08 Khinchegashv la spunta su Perpelita. Ora il georgiano sfiderà Bienkowski per il bronzo dei 65kg.

11.03 Iniziato l’ultimo ripescaggio tra Perpelita e Khinchegashv. Proseguono gli incontri preliminari delle altre categorie, l’Italia aspetta i suoi guerrieri per sognare in grande.

10.55 Ricordiamo i ripescaggi per il bronzo. Tra i 57kg: Micic vs Metreveli e Jaburyan vs Andreyeu. Tra i 65kg: Kilicsallaya vs Habat e Bienkowski vs Perpelita/Khinchegashv. Tra i 70kg: Kvyatkovskyy vs Iakobishvili e Nurykau vs Muslimov. Tra i 79kg: Burca vs Nagy e Kotanoglu vs Hasanov. Tra i 97kg: Nurov vs Gadzhiyev e Odikadze vs Mchelidze.

10.52 Sono iniziati i vari incontri di qualificazione delle altre categorie, a brave toccherà agli italiani: c’è grande attesa per Chamizo e la novità Kudiimagomedov.

10.46 Dunque il bielorusso Nurykau batte il turco Yavuz e sfiderà l’azero Muslimov per il bronzo nei 70kg.

10.36 In corso di svolgimento il ripescaggio dei 70kg tra Nurykau e Yavuz.

10.30 Il serbo Micic batte il francese El Ouarraqe per 7-2 e sfiderà lo spagnolo Metreveli per il bronzo tra i 57kg.

10.28 Intanto cresce l’attesa per Chamizo.

10.20 Niente da fare. A Conyedo non riesce la rimonta, addio sogni di bronzo. Passa il georgiano Odikadze per 5-4.

10.19 Conyedo ce la sta mettendo tutta ma il georgiano scivola via. Ultimo minuto.

10.18 Mancano due minuti, Conyedo deve dare tutto.

10.18 ANCORAAAAAAAAAA! SCATENATOOOO: 4-5.

10.18 CONYEDOOO! Eccellente proiezione e porta a casa due punti: 2-5.

10.17 Conyedo è purtroppo sotto per 5-0. Inizia la ripresa.

10.14 Incominciato il match di Conyedo impegnato nel primo turno di ripescaggio contro Odikadze.

10.12: Tra poco in pedana l’azzurro Conyedo contro il georgiano Odikadze

10.05: Iniziati i primi tre incontri

9.54: Entrano sulla pedana giudici e atleti

9.40: Tra venti minuti circa prenderanno il via le gare della penultima giornata dell’Europeo. Per l’Italia è un campionato importante visto che la nazionale azzurra può contare su due nuovi naturalizzati. Conyedo Ruano, che vedremo in pedana fra poco, è in attesa di ricevere il passaporto italiano, così come l’atleta che vestirà la maglia azzurra nella categoria 86 kg, Shamil Kudiimagomedov. Entrambi i neo-italiani dovrebbero essere a disposizione per le prossime Olimpiadi di Tokyo

9.30: Ripescaggi categoria 97 kg: Abraham de Jesus CONYEDO RUANO (ITA) vs. Elizbar ODIKADZE (GEO), Gennadij CUDINOVIC (GER) vs. Magomedgadji Omardibirovich NUROV (MKD)

9.29: Ripescaggi categoria 79 kg: Alexandru BURCA (MDA) vs. Jevgeni SOLTRUK (EST), Muhammet Nuri KOTANOGLU (TUR) vs. Johnny Just BUR (FRA)

9.27: Ripescaggi categoria 65 kg: Andrei PERPELITA (MDA) vs. Vladimer KHINCHEGASHVILI (GEO), Gabriel JANATSCH (AUT) vs. Selahattin KILICSALLAYAN (TUR)

9.25: Si parte con i ripescaggi di tre categorie che hanno vissuto ieri la loro prima fase. I 65 kg, i 79 kg e i 97 kg. C’è un solo azzurro in gara, Abraham de Jesus Conyedo Ruano che dà l’assalto alla finale per il bronzo nella categoria 97 kg

9.20: Buongiorno agli appassionati di lotta. Oggi è il giorno della lotta libera agli Europei in Russia ed entrano in scena due carte da medaglia per la spedizione azzurra: il campione del mondo Frank Chamizo e l’ultimo arrivato Shamil Kudiimagomedov

Foto: UWW