Golf, Rocco Forte Sicilian Open 2018: Mike Lorenzo-Vera balza al comando a un giro dalla fine. Bene Andrea Pavan e Francesco Laporta!

Cambio della guardia in testa al Rocco Forte Sicilian Open 2018. A un giro dalla fine al comando della classifica troviamo il francese Mike Lorenzo-Vera, balzato in vetta al leaderboard al termine di una giornata da incorniciare, in cui ha piazzato ben otto birdie senza alcun colpo perso. Un round in 63 che gli ha così permesso di diventare leader con 18 buche da giocare, con un totale di -15 e due colpi di vantaggio sulla concorrenza. Domani sarà in ogni caso una bella lotta, soprattutto se le condizioni dovessero essere come oggi al Verdura Resort di Sciacca (Agrigento), consentendo quindi score molto bassi.

All’inseguimento di Lorenzo-Vera ci sono due giocatori, Joakim Lagergren e Julien Guerrier. Lo svedese ha realizzato anche lui un giro in 63 colpi, sporcando la sua grande giornata con un bogey alla 17 che lo ha fatto scivolare indietro. Stesso discorso per il francese, co-leader stamattina, che proprio alla 18 ha perso il primo colpo del torneo. Anche l’altro capo-classifica del mattino ha perso qualcosa. Il danese Lucas Bjerregaard è infatti in quarta posizione a -12: il suo sabato è cominciato in salita con un doppio bogey alla 1, recuperato poi con tre birdie e un eagle.

Ottima giornata anche per i giocatori italiani. Andrea Pavan è in quinta posizione, con uno score di -9, in parità con l’inglese Andy Sullivan. L’azzurro si è reso protagonista di una eccellente partenza, con cinque birdie consecutivi, salvo poi perdere un colpo alla 10 (recuperato alla 17). Molto bene anche Francesco Laporta, che invece è in settima posizione a -8. Peccato per il bogey al par-4 della 3, recuperato poi con una sequenza di cinque birdie tra le buche 7 e 12. Pari merito con lui l’inglese Ryan Evans.

È salito a ridosso della top-10 Edoardo Molinari, ora 12° con -5. Gran bel giro per il torinese, in 67 colpi, con cinque birdie e un bogey sulla sua carta. Ancora meglio ha fatto Guido Migliozzi, girando in 66 colpi e salendo in 20esima posizione a -4. In 36esima posizione, invece, a -2, ci sono Lorenzo Gagli ed Edoardo Raffaele Lipparelli, mentre è 48° Matteo Manassero, in pari col par. Il veneto è riuscito finalmente a trovare una giornata positiva, senza perdere colpi e mandando a segno tre birdie. Giornata negativa, invece, per Nino Bertasio (72° a +3), l’amateur Giovanni Manzoni (75° a +4) e Federico Maccario (76° a +5).













