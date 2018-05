Giro d’Italia 2018, quindicesima tappa Tolmezzo-Sappada: orario di partenza e di arrivo. I comuni e le province che verranno attraversati

La quindicesima tappa del Giro d’Italia 2018 è in programma domenica 20 maggio: la Tolmezzo-Sappada regalerà sicuramente grande spettacolo e potrebbe ridisegnare la classifica generale. Sono previsti ben 176 chilometri tra Friuli-Venezia-Giulia e Veneto, verranno attraversate le province di Udine e Belluno, verranno scalati ben 4 GPM: Passo della Mauria, Patto Tre Croci, Passo di Sant’Antonio, Costalissoio prima dello strappo che condurrà sul traguardo.

Partenza da Tolmezzo poi attraversamento di Villa Santina, Ampezzo, Forni di Sotto e Forni di Sopra. Dopo lo scollinamento del primo GPM si stazionerà a lungo in Cadore passando per i comuni di Lorenzago, Pelos, Lozzo, Pieve, Valle, Vodo, San Vito e Cortina d’Ampezzo. Inizierà il secondo GPM di giornata che porterà a 1805 metri d’altitudine, poi discesa passando per Palus San Marco e Auronzo di Cadore dove inizierà la salita verso il Passo di Sant’Antonio. Si scende transitando per Danta di Cadote e Ponte sul T. Digon, poi si risale verso Costalissoio. Ultimi 15 chilometri passando per Costalta, San pietro di Cadore e arrivo a Sappada.

LA COPERTURA TELEVISIVA

La partenza da Tolmezzo è fissata alle 12.15, mentre l’arrivo a Sappada è previsto tra le 16.56 e le 17.34, in base alla media oraria. La quindicesima tappa del Giro d’Italia verrà trasmessa in diretta tv RaiSport dalle ore 12.50 e dalle 14.30 su Rai2. Diretta tv anche su Eurosport 1 dalle ore 13.15 e diretta streaming su Rai Play ed Eurosport Player. Sarà possibile seguirla anche con noi, visto che OASport vi offrirà la DIRETTA LIVE scritta integrale della corsa. Di seguito il programma completo.

QUINDICESIMA TAPPA GIRO D’ITALIA 2018

Domenica 20 maggio

Tolmezzo-Sappada, 176 km

Partenza: 12.15

Arrivo previsto: 16.56-17.34