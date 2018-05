Giro d’Italia 2018, Enrico Battaglin: “Sono veramente contento di essere tornato al successo, ho raggiunto il mio obiettivo”

Enrico Battaglin è tornato finalmente al successo nella quinta tappa del Giro d’Italia 2018, dopo un digiuno di quattro anni. L’ultima vittoria del corridore veneto risaliva infatti alla quattordicesima del Giro 2014, quando trionfò ad Oropa. Oggi il corridore della LottoNL-Jumbo è riuscito a ritrovare il colpo di pedale decisivo nel finale e sfruttando il suo spunte veloce, si è imposto sul traguardo di Santa Ninfa.

Una vittoria quindi liberatoria per Battaglin, che ha commentato così la sua prestazione al termine della tappa: “Sono veramente contento di essere tornato il successo. Quattro anni fa vinsi ad Oropa e da quel giorno mi è mancata la continuità di risultati, che invece ho iniziato a ritrovare in questa stagione. Sono arrivato al Giro con una buona gamba e ieri l’ho dimostrato. Oggi sapevo di poterci riprovare, ma non ero messo benissimo all’imbocco dello strappo, sono stato fortunato a trovare Aru ed andare in testa. A quel punto ho sfruttato la scia di Visconti e l’ho saltato nel finale. Il mio obiettivo era vincere una tappa e quindi da ora potrò divertirmi, magari cercherò di entrare in qualche fuga nelle tappe di montagna”.

CLICCA QUI PER TUTTI GLI ARTICOLI SUL GIRO D’ITALIA













alessandro.farina@oasport.it

Twitter: @Alefarina18

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Comunicato stampa RCS – LaPresse – D’Alberto