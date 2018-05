Ginnastica ritmica, Europei 2018: le gemelle Averina per il dominio nell’individuale, l’Italia ci prova

Dina Averina è la grande favorita per la conquista della medaglia d’oro nel concorso generale individuale agli Europei 2018 di ginnastica ritmica che si disputeranno a Guadalajara (Spagna) dal 1° al 3 giugno. Le individualiste seniores scenderanno in pedana nella giornata di domenica e la Campionessa del Mondo si presenterà con l’obiettivo di realizzare la doppietta: a soli 19 anni, la russa vuole conquistare il primo titolo continentale dopo essere salita sul gradino più alto del podio iridato lo scorso anno a Pesaro.

In questa stagione l’allieva di Irina Viner si è già imposta proprio a Pesaro in Coppa del Mondo ma anche nel GP di Thiais e di Mosca, presentandosi dunque in terra iberica con l’obiettivo di portare in Patria quel titolo che due anni fa venne vinto da Yana Kudryatseva. Dina ha soltanto una grande avversaria ed è la sua gemella Arina, vicecampionessa del mondo e desiderosa di battere la sorella nel giro completo. Da non sottovalutare altre atlete di ottimo livello come l’israeliana Linoy Ashram (il terzo incomodo, favorita per l’ultimo gradino del podio), le bielorusse Anastasia Salos e Katsiaryna Halkina, le bulgare Neviana Valdinova e Katrin Taseva. L’Italia si affiderà invece a Milena Baldassarri e Alexandra Agiurgiuculese: la romagnola si è appena laureata Campionessa d’Italia e sta attraversando un ottimo momento di forma, la ragazza di origini rumene ha dovuto invece superare un piccolo problema fisico e settimana scorsa è stata sconfitta dalla connazionale nella gara tricolore.

Le due azzurre, che lo scorso anno si rivelarono al grande pubblico tramite gli ottimi risultati ottenuti tra Mondiali casalinghi e Coppa del Mondo, cercheranno di stupire e magari di ottenere la qualificazione a qualche Finale di Specialità dove possono mettersi in mostra e ottenere qualche soddisfazione. Siamo certi che non ci deluderanno e che terranno alto l’onore dell’Italia insieme alle Farfalle, loro tra le grandi favorite per la conquista della medaglia d’oro.













(foto Valerio Origo)