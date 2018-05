Finale Europa League 2018: quando si gioca? Data, programma, orari e tv

Mercoledì 16 maggio si giocherà la Finale dell’Europa League 2018. A Lione si assegnerà il secondo trofeo continentale per importanza: si preannuncia una partita intensa e appassionante, un incontro equilibrato che regalerà sicuramente tante emozioni. Le due migliori squadre della competizione si affronteranno in 90 minuti verso la gloria, in caso di parità si giocheranno i supplementari e poi eventualmente i calci di rigore.

Atletico Madrid-Arsenal e Marsiglia-Salisburgo sono le due semifinali che ci consegneranno le due finaliste. Di seguito la data, il programma dettagliato e l’orario d’inizio della Finale di Europa League 2018.

MERCOLEDI’ 16 MAGGIO:

20.45 Finale Europa League 2018

FINALE EUROPA LEAGUE 2018: COME VEDERLA IN DIRETTA TV E STREAMING

La Finale dell’Europa League 2018 sarà trasmessa in diretta tv, gratis e in chiaro, su TV8. La partita sarà visibile anche su Sky per tutti gli abbonati.

Diretta streaming sul sito di TV8 (gratis) e su Sky Go (a pagamento).

