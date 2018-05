F1 oggi (venerdì 11 maggio), GP Spagna 2018: prove libere. Orario d’inizio e come vederle in tv. Il programma completo

Oggi venerdì 11 maggio si disputano le prove libere del GP di Spagna 2018, quinta tappa del Mondiale F1. A Barcellona inizierà un lungo weekend, determinante per le sorti dell’intero campionato: la Formula Uno torna in Europa: sul circuito di Montmelò ne vedremo delle belle, si riaccende la sfida a distanza tra Ferrari e Mercedes con la Red Bull pronta a inserirsi.

Lewis Hamilton è tornato in testa alla classifica dopo la vittoria di Baku ma il Campione del Mondo non ha mai brillato in questa avvio di stagione. Sebastian Vettel, che ha trionfato in Australia e in Bahrain prima di incappare in varie sfortune negli ultimi due appuntamenti, vuole subito piazzare il colpaccio per tornare al top. Attenzione anche ai compagni di squadra Kimi Raikkonen e Valtteri Bottas che sono in ottima forma, le Red Bull di Max Verstappen e Dani Ricciardo dovranno riscattarsi dopo l’incidente visto in Azerbaijan. I piloti avranno a disposizione due turni da 90 minuti ciascuno per trovare il giusto set-up sulle proprie monoposto.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato e l’orario d’inizio delle prove libere del GP di Spagna 2018, quinta tappa del Mondiale di Formula Uno. L’evento sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport F1, in diretta streaming su Sky Go e in DIRETTA LIVE scritta su OASport.

VENERDI’ 11 MAGGIO:

11.00-12.30 Prove libere 1

15.00-16.30 Prove libere 2

GP SPAGNA 2018: COME SEGUIRE LE PROVE LIBERE IN DIRETTA TV E STREAMING

Le prove libere del GP di Spagna 2018 (venerdì 11 maggio) saranno trasmesse in diretta tv su Sky Sport F1.

Diretta streaming su Sky Go.

DIRETTA LIVE scritta su OASport: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdersi davvero nulla.

Replica delle prove libere 2 dalle ore 21.15 e nel rullo notturno.













FOTOCATTAGNI