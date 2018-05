F1, GP Spagna 2018: gara (domenica 13 maggio). La guida tv su Sky e TV8. Gli orari e il palinsesto

Domenica 13 maggio si correrà il GP di Spagna 2018, quinta tappa del Mondiale F1. Sul circuito di Montmelò andrà in scena una gara che si preannuncia particolarmente avvincente e appassionante, ci sarà davvero da divertirsi: Lewis Hamilton scatterà dalla pole position affiancato da Valtteri Bottas, le Mercedes cercheranno subito di fare il ritmo ma Sebastian Vettel ha tutte le carte in regola per provare a insidiare le Frecce d’Argento e fare sognare tutti i tifosi della Ferrari. Il tedesco è terzo sulla griglia di partenza e dovrà partire al meglio se vorrà insidiare il leader del Mondiale. Saranno poi decisive l’usura delle gomme e le strategie che le varie scuderie decideranno di adottare.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato e l’orario d’inizio del GP di Spagna, quinta tappa del Mondiale F1. L’evento sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport F1, in diretta streaming su Sky Go e in DIRETTA LIVE scritta su OASport.

DOMENICA 13 MAGGIO:

15.10 GP Spagna 2018 – Gara

GP SPAGNA 2018: COME VEDERE LA GARA IN DIRETTA TV E STREAMING

Il GP di Spagna 2018 sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport F1 e in diretta streaming su Sky Go.

La gara sarà trasmessa in differita tv, gratis e in chiaro, su TV8 dalle ore 20.00.

La corsa sarà disponibile anche in replica (ma in sintesi da 60′) su Sky Sport F1 secondo il seguente palinsesto: ore 18.00, 20.30, 23.00 e nel rullo notturno.

DIRETTA LIVE scritta su OASport: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, giro dopo giro, per non perdersi davvero nulla.













