F1, GP Spagna 2018 domani (12 maggio): orario d’inizio e come vedere in tv e in streaming le qualifiche. Il programma completo

Sabato 12 maggio il circuito del Montmeló sarà teatro delle qualifiche del GP di Spagna 2018, quinta prova del Mondiale di Formula Uno.

Sulla pista catalana si preannuncia una nuova sfida tra la Ferrari e la Mercedes. La Rossa ha ottenuto tre pole position negli ultimi tre round iridati ed è intenzionata ad allungare la striscia vincente. Da par suo la scuderia di Brackley, conscia di disporre di un vettura altrettanto prestazionale, vorrà farsi valere. Tante le novità portate dai team: la SF71H disporrà di un fondo rivoluzionario mentre la W09 conterà su una mappatura del motore più potente e su altri accorgimenti aerodinamici.

Da non sottovalutare la Red Bull. Max Verstappen e Daniel Ricciardo, protagonisti del clamoroso incidente a Baku (Azerbaijan), vorranno riscattarsi. La vettura di Milton Keynes, dotata di un telaio di primo livello, potrebbe fare la differenza, dando occasione ai propri alfieri di inserirsi nella lotta per la pole.

E poi, questo è il round casalingo di Fernando Alonso. Il due volte campione del mondo è reduce dal successo nella prima tappa del WEC (6 Ore di Spa), al volante della Toyota. Un risultato che ha dato grande carica all’asturiano, motivato a fare il meglio possibile con la sua McLaren, conscio però dei limiti della monoposto di Woking. Di seguito la programmazione delle qualifiche del GP di Spagna 2018, quinta prova del Mondiale di Formula Uno:

GP Spagna 2018 domani (12 maggio): orario d’inizio e come vedere in tv e in streaming le qualifiche. Il programma completo

Le qualifiche saranno coperte in diretta televisiva esclusiva da Sky Sport, in streaming su SkyGo (per gli abbonati Sky) mentre la differita sarà disponibile su TV8. Come al solito, vi sarà anche la DIRETTA LIVE testuale di OASport per non perdervi neanche un istante del darsi in pista.

La programmazione di SKY Sport F1/HD

Sabato 12 maggio

ore 12.00-13.00 Prove libere 3, diretta

ore 15.00 Qualifiche, diretta

ore 20.00, 22.00 e 24.00 Qualifiche, repliche

La programmazione di TV8/HD

Sabato 12 maggio

ore 19.45, F1, Qualifiche, differita













