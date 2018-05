Canottaggio, Coppa del Mondo Belgrado 2018: programma, orari e tv

Sta per partire la Coppa del Mondo di canottaggio: a Belgrado, in Serbia, dove non saranno impegnati equipaggi italiani, tra venerdì 1 e domenica 3 giugno ci sarà la prima tappa del circuito maggiore. Venerdì dedicato alle batterie, mentre sabato sarà il momento per le finali delle specialità non olimpiche e del paracanottaggio. Domenica gran finale con l’assegnazione dei titoli nelle specialità olimpiche.

Le finali A di sabato 2 e domenica 3 saranno trasmesse in diretta streaming sul sito worldrowing.com. Di seguito il programma completo della manifestazione.

Prima tappa Coppa del Mondo di canottaggio – Belgrado (Serbia)

Venerdì 1 giugno

9.00-9.30 Batterie paracanottaggio

9.30-13.10 Batterie canottaggio

16.00-18.45 Ripescaggi e quarti di finale canottaggio

18.45-18.55 Ripescaggi paracanottaggio

Sabato 2 giugno

8.30-10.35 Finali di consolazione canottaggio

10.35-10.55 Semifinali e ripescaggi canottaggio (specialità non olimpiche)

11.05-13.23 Semifinali e ripescaggi canottaggio (specialità olimpiche)

15.00-15.15 Finali B canottaggio (specialità non olimpiche)

15.20-15.35 Finali A paracanottaggio

15.37-16.13 Finali A canottaggio (specialità non olimpiche)

16.15-17.00 Finali A paracanottaggio

Domenica 3 giugno

9.30-10.25 Finali B canottaggio (specialità olimpiche)

10.35-13.48 Finali A canottaggio (specialità olimpiche)













Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Federcanottaggio

roberto.santangelo@oasport.it