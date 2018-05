Calcio, i primi convocati di Roberto Mancini. Italia pronta per le amichevoli. Torna Balotelli, cinque esordienti

Sono arrivate le prime convocazioni di Roberto Mancini da CT della Nazionale Italiana di calcio. L’allenatore marchigiano ha diramato una lista con i nomi di 30 giocatori in vista delle amichevoli contro Arabia Saudita (28 maggio a San Gallo), Francia (il 1° giugno a Nizza) e Olanda (il 4 giugno a Torino). I ragazzi si raduneranno mercoledì 23 maggio a Coverciano, il giorno dopo inizierà la preparazione.

Ci sono cinque esordienti: Emerson Palmieri (difensore del Chelsea), Daniele Baselli (centrocampista del Torino), Rolando Mandragora (centrocampista del Crotone), Domenico Berardi (attaccante del Sassuolo), Mattia Caldara (difensore dell’Atalanta). Spicca la presenza di Mario Balotelli che torna in azzurro dopo quasi quattro anni. Donnarumma sarà titolare tra i pali, in difesa presenti i veterani Bonucci e De Sciglio, a centrocampo confermato Jorginho, in attacco non potevano mancare Belotti, Immobile, Chiesa e Insigne.

Portieri: Gianluigi Donnarumma (Milan), Mattia Perin (Genoa), Salvatore Sirigu (Torino);

Difensori: Leonardo Bonucci (Milan), Mattia Caldara (Atalanta), Domenico Criscito (Zenit San Pietroburgo), Danilo D’Ambrosio (Inter), Mattia De Sciglio (Juventus), Emerson Palmieri Dos Santos (Chelsea), Alessio Romagnoli (Milan), Daniele Rugani (Juventus), Davide Zappacosta (Chelsea);

Centrocampisti: Daniele Baselli (Torino), Giacomo Bonaventura (Milan), Bryan Cristante (Atalanta), Alessandro Florenzi (Roma), Jorginho (Napoli), Rolando Mandragora (Crotone), Claudio Marchisio (Juventus), Lorenzo Pellegrini (Roma);

Attaccanti: Mario Balotelli (Nizza), Andrea Belotti (Torino), Domenico Berardi (Sassuolo), Federico Bernardeschi (Juventus), Federico Chiesa (Fiorentina), Ciro Immobile (Lazio), Lorenzo Insigne (Napoli), Matteo Politano (Sassuolo), Simone Verdi (Bologna), Simone Zaza (Valencia).